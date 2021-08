Schalke 04 spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts beim FC 08 Villingen. Wir geben Euch alle Infos dazu, wo Ihr das Spiel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Ort, Datum, Zeit, Infos

Oberligist FC 08 Villingen hat am heutigen Sontag, 8. August, in der 1. Runde des DFB-Pokals Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu Gast in der MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen. Dort wird das Spiel um 15.30 Uhr vor 4.992 Fans angepfiffen.

Schalke wird nach wie vor wie ein Erstligist wahrgenommen. Entsprechend freute sich auch der FC 08 Villingen über das Los. Zu den Pleiten und Pannen der vergangenen Jahre würde ein Aus der Königsblauen beim Oberligisten aus dem Schwarzwald passen. Soweit will es Schalke 04 aber nicht kommen lassen.

In den bisherigen zwei Saisonspielen in der 2. Bundesliga zeigte das Team von Trainer Dimitrios Grammozosis durchaus ansprechende Leistungen - sowohl bei der 1:3-Niederlage gegen den HSV und noch mehr beim 3:0 Auswärtssieg bei Holstein Kiel. Am vergangenen Mittwoch lieh S04 Rodrigo Zalazar von Bundesligist Eintracht Frankfurt zunächst für ein Jahr aus. Er sollte heute in der Startelf stehen.

Villingen hat ein Pflichtspiel hinter sich. In der 1. Runde des Südbadischen Pokals wurde der FC Neustadt mit 6:0 besiegt.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 5:4 i.E. Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn 2:1 Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld 3:6 Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig 0:4 Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel 2:4 n.V. Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen 0:3 Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg 2:4 Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen 2:0 Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum 1:2 n.V. Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart 0:6 Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 0:4 Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg 0:1 Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli 2:3 Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth 5:4 i.E. Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund 0:3 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin -:- Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg -:- Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim -:- Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC -:- Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach -:- Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München -:-

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Sky ist auch in dieser Saison der DFB-Pokal-Sender Nummer eins. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele von der 1. Runde bis zum Finale live im TV und im Livestream, und somit heute auch Villingen gegen Schalke 04.

Als Einzelspiel läuft die Partie mit dem Kommentar von Klaus Veltman ab 15.15 Uhr auf Sky Sport 5 (HD). Zudem ist das Duell Teil der neun Spiele umfassenden Konferenz auf Sky Sport 1 (HD).

Via Sky Go können sich Sky-Kunden das Spiel im Livestream ansehen, alle anderem mit einem kostenpflichtigen SkyTicket . Mit den kostenlosen Apps Sky Go und Sky Ticket ist auch der Empfang des Livestreams auf dem Handy, Tablet und Smart-TV möglich.

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel des FC Schalke 04 beim FC 08 Villingen einen ausführlichen Liveticker an. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr Euch über alle um 15.30 Uhr beginnenden Erstrundenspiele informieren.

Hier geht's zum Liveticker Villingen - Schalke 04.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Villingen vs. Schalke 04: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC 08 Villingen: Hoxha - Peters, Chiurazzi, Ovuka - Rama-Bitterfeld, Busam, Mbem-Som Nyamsi, Tadic - Yahyaijan, Plavci, Sautner

Hoxha - Peters, Chiurazzi, Ovuka - Rama-Bitterfeld, Busam, Mbem-Som Nyamsi, Tadic - Yahyaijan, Plavci, Sautner Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Wouters, Kaminski - Palsson - Aydin, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

