In der ersten DFB-Pokalrunde treffen heute der VfL Osnabrück und Werder Bremen aufeinander. Den kompletten Spielverlauf tickern wir für Euch mit.

Nun Zweitligist Werder Bremen misst sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem Drittligisten aus Osnabrück. In der vergangenen Saison schafften es die Werderaner noch bis ins Halbfinale. Wie weit kommt man in dieser Saison?

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Niedersachsen haben erst ein Spiel in der 3. Liga bestritten, dieses haben sie jedoch gegen 1. FC Saarbrücken mit 2:1 gewonnen. Werder Bremen hingegen befindet sich nach dem Abstieg in der 2. Bundesliga. Vier Punkte haben die Norddeutschen nach zwei Spieltagen auf ihrem Konto.

Vor Beginn: Gespielt wird um 15.30 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Drittligisten VfL Osnabrück und dem Zweitligisten Werder Bremen.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream

Die Partie überträgt lediglich Sky heute live und in voller Länge. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport 5 HD aufrufen. Dort beginnt die Übertragung um 15.15 Uhr, Martin Groß kommentiert das Spiel. Ab 14.30 Uhr läuft auf Sky Sport 1 HD die Konferenz mit allen Parallelspielen.

Wer die Begegnung im Livestream sehen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket machen. Die SkyTicket-Variante ist für alle, die nicht Sky-Kunden sind.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - U. Taffertshofer - Klaas, S. Köhler - Simakala, Higl, Heider

Werder Bremen: Zetterer - Mbom, L. Mai, Toprak, Friedl - M. Eggestein - N. Schmidt, Agu - Sargent, Schmid - Füllkrug

