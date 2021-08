VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es unter anderem zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Osnabrück und Werder Bremen. SPOX erklärt, wie sich die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen, DFB-Pokal 1. Runde: Termin, Ort

Startschuss im DFB-Pokal! Nachdem die erste Runde am gestrigen Freitag, den 6. August eröffnet worden ist, geht es am heutigen Samstag, den 7. August ab 15.30 Uhr mit neun Duellen weiter. Unter anderem steht dabei das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Werder Bremen an. Ein kleines Derby, schließlich trennen die beiden Städte nicht einmal 150 Kilometer.

Der Osnabrücker Drittligist empfängt Zweitligist Werder in seinem Stadion, das passenderweise den Namen Bremer Brücke trägt. Vor Ort werden 4800 Zuschauer die Partie ansehen können.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Wer nicht in das Stadion kann oder freiwillig auf einen Besuch verzichtet, hat die Möglichkeit, das Pokalspiel live im Fernsehen zu verfolgen - allerdings nicht im Free-TV. Nur wenige Partien werden im Laufe der Pokalsaison dort in der ARD und bei Sport1 zu sehen sein - Osnabrück gegen Werder gehört nicht dazu - allein Sky strahlt sämtliche Begegnungen live und in voller Länge aus.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Match im Einzelspiel heute auf Sky Sport 5. Kommentator ist Martin Groß. In der Konferenz auf Sky Sport 1 mit den acht anderen Spielen wird immer mal wieder auch zu Osnabrück gegen Werder geschaltet.

Das TV-Programm von Sky ist auch via Livestream abrufbar. Der Sender hat hierzu die Plattformen Sky Go und Sky Ticket geschaffen.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX wird das Pokalspiel zwischen den Osnabrückern und den Bremern an der Bremer Brücke ebenfalls begleiten - und zwar schriftlich. Wer sich in den Liveticker reinklickt, wird während des Duells nichts verpassen.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - U. Taffertshofer - Klaas, S. Köhler - Simakala, Higl, Heider

Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - U. Taffertshofer - Klaas, S. Köhler - Simakala, Higl, Heider Werder Bremen: Zetterer - Mbom, L. Mai, Toprak, Friedl - M. Eggestein - N. Schmidt, C. Groß - Agu, Schmid - Füllkrug

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen im DFB-Pokal: Vorschau

Sowohl für den VfL als auch für den SVW hat die Liga-Saison bereits vor dem Startschuss im DFB-Pokal begonnen. Der abgestiegene Bundesligist bestritt in der 2. Bundesliga schon die ersten zwei Spieltage, dabei folgte auf ein 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Hannover 96 zuletzt ein dramatischer 3:2-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf.

Für Osnabrück ging es am letzten Juli-Tag los - und das erfreulich: Beim 1. FC Saarbrücken gab es einen 2:1-Sieg. Wer erleidet im Pokal, der ja bekanntlich seine eigenen Gesetze schreibt, nun die erste Saison-Niederlage?

