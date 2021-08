SV Sandhausen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Sandhausen empfängt heute RB Leipzig in der 1. Runde des DFB-Pokals. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ein Duell auf Augenhöhe ist es gewiss nicht. Die Sachsen - amtierender Bundesliga-Vizemeister - treffen auf die Kurpfälzer, die in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg in die 3. Liga entrinnen konnten. Wird RB Leipzig seiner Favoritenrolle gerecht?

SV Sandhausen vs. RB Leipzig - 1. Runde DFB-Pokal: Anstoß, Ort, Zuschauer

Während der SV Sandhausen bereits vor gut zwei Wochen in die Saison startete, ist es für RB Leipzig das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit. Angepfiffen wird die Partie am heutigen Samstag, den 7. August um 15.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

Auch Zuschauer sind nun endlich wieder willkommen. Bis zu 50 Prozent der Plätze dürfen nach dem Beschluss der Politik am 6. Juli wieder vergeben werden. Insgesamt verfügt das Stadion am Hardtwald über 15.414 Plätze. Im ersten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (25.07.) konnten die Sandhausener allerdings nur 3.452 Tickets verkaufen.

Pokal-Sensationen seit 2000: Kick it like Holstein und RWE! © getty 1/24 Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ist kein oller Spruch, sondern ein Naturgesetz. Hier sind die größten Überraschungscoups seit 2000. Wir sind gespannt, wer uns 2021/22 ein Update beschert. © getty 2/24 2000: STUTTGARTER KICKERS (HALBFINALE): Obwohl die Kickers im Abstiegskampf in der 2. Liga steckten, spielten sie im Pokal groß auf: Nach Siegen gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund, Bielefeld und Freiburg kam das Aus erst gegen Bremen (1:2 n.V.). © getty 3/24 2001: UNION BERLIN (Finale): Regionalligist Union Berlin zog durch Siege gegen Ulm, Bochum und Gladbach ins Finale ein und unterlag dort Schalke 04. Dennoch nahm Union in der Folgesaison als erste deutsche Amateurmannschaft am UEFA-Pokal teil. © getty 4/24 2002: Keine Überraschungen gab es im Jahr 2002: Nach Siegen gegen Bayern und Köln standen sich im Finale Schalke 04 und Bayer Leverkusen gegenüber. Die Königsblauen siegten mit 4:2 © getty 5/24 2003: Auch ein Jahr später hatten die Favoriten am Ende die Nase vorne. Im Achtelfinale kegelte Bayern München Titelverteidiger Schalke im Elfmeterschießen raus und entschied das Endspiel gegen Kaiserslautern für sich. © getty 6/24 2004: ALEMANNIA AACHEN (Finale): Im Viertelfinale gelang Zweitligist Aachen mit einem 2:1-Sieg gegen die großen Bayern die Sensation. Den Pokalsieg verpasste die Alemannia durch ein 2:3 gegen Bremen nur knapp. © getty 7/24 2005: BAYERN MÜNCHEN AMATEURE (Viertelfinale): Die Amateure des Rekordmeisters gingen unter anderem mit Alexander Zickler und Michael Rensing an den Start und schalteten Gladbach und Aachen aus, ehe gegen Werder Bremen Endstation war. © getty 8/24 2006: FC ST. PAULI (Halbfinale): Der Kiezklub spielte zu dieser Zeit in der Regionalliga und schaltete auf dem Weg ins Halbfinale mit Hertha BSC und Bremen zwei Erstligisten aus. Dort waren die Bayern eine Nummer zu groß. © getty 9/24 2007: Mit den Kickers Offenbach stand nur ein Zweitligist im Viertelfinale. Die Aachener warfen (dieses Mal als Bundesligist) erneut die Bayern aus dem Wettbewerb. Absteiger Nürnberg holte sich den Pokal. © getty 10/24 2008: CARL ZEISS JENA (Halbfinale): Jena stieg aus der zweiten Bundesliga ab, drang aber dennoch durch Siege gegen Titelverteidiger Nürnberg, Bielefeld und Meister Stuttgart bis ins Halbfinale vor. Dort setzte es eine 0:3-Klatsche gegen den BVB. © getty 11/24 2009: FSV MAINZ 05 (Halbfinale): Die Mainzer, die in dieser Saison in die Bundesliga aufstiegen, schalteten im Viertelfinale Spitzenteam Schalke 04 aus und unterlagen in der Vorschlussrunde Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen. Den Cup holte sich Bremen. © getty 12/24 2010: VfL OSNABRÜCK (Viertelfinale): Obwohl die Niedersachsen nur in der 3. Liga um Punkte kämpften, warfen sie den HSV und Dortmund aus dem Wettbewerb und lieferten auch Schalke heftige Gegenwehr (0:1). Am Ende der Saison stand die Rückkehr in Liga 2. © getty 13/24 2011: ENERGIE COTTBUS (Halbfinale): Zwar zog mit dem MSV Duisburg ein weiterer Zweitligist sogar ins Finale ein, aber dennoch war der Weg der Lausitzer beeindruckender. Mit Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim mussten gleich drei Erstligisten dran glauben. © getty 14/24 2012: SpVgg GREUTHER FÜRTH (Halbfinale): Erst in der 120. Minute konnte der Zweitligist besiegt werden. Und das sehr unglücklich: Ein Schuss von Gündogan prallte vom Pfosten an den Kopf des eingewechselten Elfmeter-Töters Fejcic und von diesem ins Netz. © getty 15/24 2013: KICKERS OFFENBACH (Viertelfinale): Die Kickers kegelten Greuther Fürth (1. Liga), Union Berlin und Düsseldorf (1. Liga) raus. Erst im Viertelfinale war gegen Wolfsburg Schluss. Das Finale entschieden die Bayern (3:2) gegen den VfB für sich. © getty 16/24 2014: 1. FC KAISERSLAUTERN (Halbfinale): Die Pfälzer schmissen mit Hertha BSC und Bayern Leverkusen zwei Bundesligisten raus. Für den damaligen Klub aus der 2. Liga war der Traum vom Finale erst im Halbfinale gegen den FC Bayern (1:5 in München) vorbei. © getty 17/24 2015: ARMINIA BIELEFELD (Halbfinale): Auf einem 15 Jahre alten Rasen kamen viele Bundesligisten ins Straucheln. So flogen gegen die Arminia Hertha, Werder und Gladbach raus. Im Halbfinale unterlag der Underdog dem späteren Pokalsieger aus Wolfsburg. © getty 18/24 2016: 1. FC HEIDENHEIM (Viertelfinale): Über Pirmasens, Sandhausen und Aue kamen die Heidenheimer ins Viertelfinale. Dort beendete Hertha BSC (3:2) die Pokal-Reise des Zweitligisten. Mit dem VfL Bochum stand ein weiteres Team aus Liga 2 im Viertelfinale. © getty 19/24 2017: SPORTFREUNDE LOTTE (Viertelfinale): Mit Werder und Bayer 04 kegelten die Niedersachsen zwei Teams aus der höchsten deutschen Spielklasse raus. Im Viertelfinale blieb nur der Bus von Borussia Dortmund im Acker von Lotte stecken (3:0). © getty 20/24 2018: SC PADERBORN (Viertelfinale): Der damalige Drittligist schmiss mit St. Pauli, Bochum und Ingolstadt drei Teams aus der 2. Liga raus. Erst in der Runde der besten Acht war gegen den FC Bayern Schluss, es setzte eine 0:6-Packung. © getty 21/24 2019: HAMBURGER SV (Halbfinale): Nach Siegen gegen Wehen, Nürnberg und Paderborn war Schwergewicht RB Leipzig doch eine Nummer zu groß für die Rothosen. Im Volkspark setzte es ein 1:3 gegen die Bullen. © imago images/Sportfoto Rudel 22/24 2020: FC SAARBRÜCKEN (Halbfinale): Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf wurden alle Opfer der Saarländer, die letzten beiden Partien wurden erst im Elferschießen entschieden. Im Halbfinale war man dann ohne Zuschauer gegen Bayer (0:3) chancenlos. © getty 23/24 2021: ROT-WEISS ESSEN (Viertelfinale): Als Viertligist im Viertelfinale ist aller Ehren wert. Siege gab's gegen Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen! Noch mehr Ehre! Am Ende war das andere Überraschungsteam des Wettbewerbs zu stark. © getty 24/24 2021: HOLSTEIN KIEL (Halbfinale): In der 2. Runde kegelten Bartels und Co. den FC Bayern im Elferschießen raus, wobei sie zweimal nach Rückstand zurückkamen. Im Halbfinale war man nach zweimaliger Quarantäne gegen den BVB machtlos.

SV Sandhausen vs. RB Leipzig: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte der 1. DFB-Pokal-Runde hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Somit ist auch das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sandhausen und RB Leipzig nicht im Free-TV zu sehen.

Die Highlights der Partie gibt es jedoch in der Sportschau (ARD) ab 18 Uhr zu sehen.

Marcus Lindemann übernimmt bei Sky Sport 2 die Moderation des Einzelspiels (ab 15:15 Uhr) live im TV. Zusätzlich ist das Duell Teil der Konferenz beim Sender Sky Sport 1 (ab 14:30 Uhr), wo alle anderen Parallelspiele ebenfalls zu sehen sind. Kunden von Sky Go oder Sky Ticket haben zudem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen.

Das Sky Ticket hat dabei den großen Vorteil, dass Ihr kein gültiges Sky-Abo braucht, um die vollen 90 Minuten zu sehen. Hier findet Ihr alle Infos.

DFB Pokal 1. Runde - SV Sandhausen vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Diakhite, Höhn, Zhirov - Diekmeier, Okoroji - Zenga, Bachmann - Biada - Soukou, Keita-Ruel

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Orban, Angelino - Adams, Kampl - Nkunku, Haidara, Forsberg - Silva

SV Sandhausen vs. RB Leipzig: 1. Runde des DFB-Pokals heute im Liveticker

Wenn Ihr kein Sky-Abonnement besitzt und trotzdem nichts verpassen wollt, dann können wir unseren Liveticker nur empfehlen. Egal ob Tore, Riesenchancen, Rote Karten oder Elfmeter - mit der SPOX-Pokal-Konferenz bleibt man immer up-to-date.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

© getty Jesse Marsch ist der neue Mann an Leipzigs Seitenlinie.

SV Sandhausen heute live: Umbruch sorgt für Fehlstart

Nach einer verkorksten letzten Saison, Präsident Jürgen Machmeier sprach sogar von der "schlimmsten Saison", die der SV Sandhausen je spielte, wollte man den Umbruch einleiten. 15 Spieler verließen den Verein, zwölf neue kamen.

"Eine sorgenfreie Runde und ein möglichst frühzeitiger Klassenerhalt", das seien die Ziele für die kommende Saison, so Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter der Kurpfälzer noch vor wenigen Wochen. Nun, zwei Spiele in der neuen Spielzeit hat man zumindest den Punkt Sorgenfreiheit weitestgehend vermissen lassen.

Eine Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf (0:2), gefolgt von einer Auswärtspleite gegen Jahn Regensburg (0:3) stehen in der noch jungen Saison bislang zu Buche. Ein Lichtblick ist allerdings, dass Kapitän Dennis Diekmeier und Spielmacher Julius Biada nach Verletzungspause gegen Leipzig wieder zur Verfügung stehen werden.

RB Leipzig zu Gast in Sandhausen: Marsch und Silva da - kommt jetzt der Erfolg?

Einen regelrechten Umbruch erlebte auch RB Leipzig in der Sommerpause. Innerhalb von nur zwei Jahren unter Leitung von Julian Nagelsmann konnte man die Stellung als eine der Top-3-Mannschaften in der Bundesliga manifestieren. Nach Nagelsmanns Wechsel zu den Bayern übernahm der ehemalige RB Salzburg-Trainer Jesse Marsch die Trainerposition der Sachsen.

Ein offenes Fragezeichen aus der letzten Saison war außerdem die Stürmerposition. Offensichtlich konnte der Kader den Abgang von Timo Werner nicht zu 100 Prozent kompensieren. Dieses Problem scheint mit dem Transfer von Andre Silva nun allerdings gelöst zu sein. 28 Tore erzielte der 25-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit im Trikot Eintracht Frankfurts - nur Lewandowski war torgefährlicher.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung (1S, 1U, 1N) kann man nun zumindest darauf bauen, dass der Kader wieder fast vollständig ist. So kehrten zu Beginn der Woche auch die Turnier-Teilnehmer Poulsen (EM) und Henrichs (Olympia) zurück zum Team. Einzig auf Dani Olmo müssen die Leipziger zunächst noch verzichten, der 23-Jährige steht derzeit mit Spaniens Nationalmannschaft im Finale der Olympiade in Tokio.

