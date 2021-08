Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Regionalligist Sportfreunde Lotte empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Karlsruher SC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde - Uhrzeit, Spielort, Stadion

Auch am heutigen Montag, den 9. August, werden weiterhin DFB-Pokalspiele der ersten Runde absolviert. Von den vier Partien, die heute stattfinden, lautet eine Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC, Regionalligist gegen Zweitligist also.

Um 18.30 Uhr wird die Begegnung in Lotte angepfiffen. Als Spielstätte dient der Sportpark am Lotter Kreuz. Das Stadion hat Kapazität für 10.059 Zuschauer, etwa die Hälfte der Sitze, also rund 5.000, wird heute besetzt sein.

Die Sportfreunde, die bis zur Saison 2018/19 noch in der 3. Liga spielten, kamen vor fünf Jahren ins Pokalviertelfinale. Im Laufe des Wettbewerbs schmiss Lotte den damaligen Bundesligisten Werder Bremen, den aktuellen Bundesligisten Bayer Leverkusen und den TSV 1860 München raus. Erst gegen Borussia Dortmund ging die Pokalreise dann zu Ende. Kann die Mannschaft aus der Regionalliga West auch in dieser Saison für Furore sorgen?

Leicht wird es jedoch nicht. Der KSC ist nämlich in guter Form. Nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga führt Karlsruhe die Tabelle an.

© getty Der KSC führt nach zwei Spieltagen die 2. Bundesliga an.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort seht Ihr die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem Tabellenführer der 2. Liga deswegen live und in voller Länge. Auf Sky Sport 4 HD beginnt die Übertragung um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung. Sven Schröter kommentiert das Duell von der ersten Minute an bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen.

Zudem hat Sky auch für die Montagsspiele eine Pokalkonferenz parat. Diese findet Ihr bei Sky Sport 1 HD vor, um 18 Uhr geht's los.

Sky bietet Lotte gegen den KSC und die Konferenz darüber hinaus auch als Einzelspiel im Livestream an. Um auf die Streams zugreifen zu können, benötigt Ihr entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls kostenpflichtiges SkyTicket, das für alle Nicht-Sky-Kunden nutzbar ist.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Solltet Ihr jedoch keine Möglichkeit haben, das Duell bei Sky im TV oder Livestream zu verfolgen, müsst Ihr trotzdem nicht auf das Pokalduell verzichten. SPOX tickert nämlich das ganze Spiel live mit.

Hier geht's zum Liveticker: Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC.

Sportfreunde Lotte vs. KSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Sportfreunde Lotte: Peitzmeier - T. Richter, Fionouke, Allmeroth, Sansar - Amer, Ti. Brauer, Han, Terzi - Andzouana, Aydinel

Karlsruher SC: Gersbeck - S. Jung, Bormuth, Kobald, Thiede - Wanitzek, Gondorf, Choi - Kaufmann, P. Hofmann, Cueto

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Der Großteil der ersten Runde ist bereits vorüber. Nach den heutigen vier Partien fehlt nur noch das wegen Corona verschobene Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München, das am 25. August stattfindet.