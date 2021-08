Bayer Leverkusen wurde für die erste Runde im DFB-Pokal Lok Leipzig zugelost. Nun steht die Partie vor ihrer Austragung. SPOX klärt auf, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen im DFB-Pokal: Anstoß, Stadion

Im ersten Pflichtspiel unter Neu-Trainer Gerardo Seoane gastiert Bayer Leverkusen in Leipzig. Nicht jedoch zu einer Bundesliga-Partie gegen RB, sondern zum Startschuss im DFB-Pokal. In der ersten Runde geht es gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig, Teilnehmer der Regionalliga Nordost.

Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 7. August ab 15.30 Uhr, Schauplatz ist das Bruno-Plache-Stadion in Leipzig. Dort werden auf den Rängen 6800 Zuschauer gestattet sein.

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Lok gegen Bayer lässt sich auch im Fernsehen live verfolgen - aber nur im bezahlten, nicht im Free-TV. Sky überträgt die zumindest 90 Pokal-Minuten in voller Länge und in der Konferenz mit den acht anderen Partien, die parallel laufen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Live-Ausstrahlung der kompletten Pokal-Saison.

Zu sehen bekommt Ihr Lok gegen Bayer bei Sky heute auf Sky Sport 4, kommentieren wird dort Hansi Küpper. Zurückgreifen könnt Ihr dabei auch auf Sky Go oder Sky Ticket, um via Livestream dabei zu sein und gegebenenfalls auch von unterwegs aus nichts zu verpassen.

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Außerdem lohnt es sich, während des Spiels hier bei SPOX vorbeizuschauen - gerade dann, wenn Ihr nicht bei Sky einschalten könnt oder wollt und auch nicht im Stadion seid. Mit dem Liveticker entgeht Euch nichts Wichtiges zum Geschehen.

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung : Lok Leipzig - Bayer Leverkusen

: Lok Leipzig - Bayer Leverkusen Wettbewerb : DFB-Pokal

: DFB-Pokal Runde : 1

: 1 Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Bruno-Plache-Stadion, Leipzig

: Bruno-Plache-Stadion, Leipzig Zugelassene Zuschauer : 6.800

: 6.800 TV-Übertragung : Sky (Einzelspiel: Sky Sport 4 , Konferenz: Sky Sport 1 )

: (Einzelspiel: , Konferenz: ) Livestream : Sky Go, Sky Ticket

: Liveticker: SPOX

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Lok Leipzig: Sievers - R. Berger, Sirch, Heynke, Mehmedovic - Piplica, Abderrahmane - B. Rangelov, Pfeffer, Salewski - Nattermann

Sievers - R. Berger, Sirch, Heynke, Mehmedovic - Piplica, Abderrahmane - B. Rangelov, Pfeffer, Salewski - Nattermann Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Retsos, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Amiri - Schick

Lok Leipzig vs. Bayer Leverkusen im DFB-Pokal: Vorschau

Während das Pokalduell für Bayer der Start in die neue Pflichtspiel-Saison sein wird, liegen hinter Lok bereits drei Liga-Partien. Die Ergebnisse: ziemlich wechselhaft. 1:4-Niederlage gegen den BFC Dynamo, 3:0-Sieg gegen den FSV Optik Rathenow, 0:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Die Leverkusener haben derweil bei ihren drei Testspielen kurioserweise ebenfalls einen Erfolg (3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen), ein Remis (0:0 gegen SC Freiburg) und eine Pleite (1:5 gegen FC Utrecht) verbucht.

