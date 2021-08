Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat heute im DFB-Pokal in der 1. Runde Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das komplette Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Duell zweier Traditionsklubs in der 1. Runde des DFB-Pokals. Kann Drittligist 1. FC Kaiserslautern den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ärgern? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach / Spielbeginn 20.45 Uhr Tore: Aufstellung Kaiserslautern

Aufstellung Mönchengladbach Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kaiserslautern gegen Mönchengladbach - diese Partie war über lange Zeit fester Bestandteil der Bundesliga. Inzwischen spielen die Roten Teufel nur noch in der 3. Liga, während sich Gladbach zu einem Topklub in Deutschland etabliert hat. Bei diesem gibt heute Adi Hütter sein Debüt als Gladbach-Trainer in einem Pflichtspiel. Zwei Pflichtspiele liegen in dieser Saison bereits hinter dem 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Die Bilanz ist mit einem Punkt nicht wie erhofft.

Vor Beginn: Das letzte Erstrundenspiel des heutigen Tages beginnt um 20.45 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Obwohl wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie nur 5000 Zuschauer in das Stadion dürfen, werden wir sicher eine schöne Fußball-Atmosphäre erleben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - J. Zimmer, Tomiak, Götze, Zuck - Klingenburg, Sessa - Redondo, Wunderlich, Hanslik - Huth

Raab - J. Zimmer, Tomiak, Götze, Zuck - Klingenburg, Sessa - Redondo, Wunderlich, Hanslik - Huth Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, H. Wolf - Thuram

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde Live im TV und Livestream

Das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach wird live Free-TV übertragen. Um 20.15 Uhr geht Das Erste mit Vorberichten auf Sendung, danach übernimmt Kommentator Tom Bartels. Bei Sportschau.de bietet die ARD zudem einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem gibt es das Duell auch beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen. Auf Sky Sport 2 HD läuft die Übertragung mit Kommentator Kai Dittmann ab 20.30 Uhr. Wer sich das Spiel im Sky-Livestream anschauen möchte, hat dafür zwei Optionen. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen ein jederzeit buchbares SkyTicket, welches für Nicht-Kunden gedacht ist.

