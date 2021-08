Das Erstrundenspiel des FC Bayern München im DFB-Pokal findet heute nicht statt. Wann das Spiel nachgeholt wird und wo es live im TV und im Livestream zu sehen ist, verraten wir Euch hier.

Verspäteter Saisonauftakt für den FC Bayern München! Das für den heutigen Freitag, 6. August, angesetzte Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal wurde wegen mehrerer positiver Coronafälle beim Bremer SV abgesagt. Das erste Pflichtspiel des Rekordmeisters unter seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann ist jetzt das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2021/22 bei Borussia Mönchengladbach am kommen Freitag.

FC Bayern München: Wann wird 1. Runde im DFB-Pokal gegen Bremer SV nachgeholt?

Ein Nachholtermin für das ausgefallene Spiel des FC Bayern bei Fünftligist Bremer SV wurde schnell gefunden. Das Spiel findet am Mittwoch, 25. August, im Bremer Weserstadion statt. Spielbeginn ist 20.15 Uhr.

Für den FC Bayern ist der spätere Termin von Vorteil, wenn der DFB-Pokal-Rekordsieger so einen gegen den Bremer SV überhaupt benötigt. Viele EM-Teilnehmer des FC Bayern stiegen erst im Laufe dieser Woche ins Mannschaftstraining ein. Ende August sind sie wieder länger im Training und werden Trainer Nagelsmann fitter zur Verfügung stehen. Zudem wird sich der durch einige Verletzungen betroffene Bayern-Kader bis dahin eventuell wieder vergrößern.

FC Bayern München: Wann wird 1. Runde im DFB-Pokal gegen Bremer SV nachgeholt? - Übertragung im TV und Livestream

Der Termin ist neu, an der Übertragungssituation hat sich aber nichts geändert. Wie bereits heute geplant, zeigt Sport1 nun am 25. August das Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München live im Free-TV. Die Übertragung beginnt bereits um 18.45 Uhr mit dem "DFB-Pokal Countdown". Als Moderator ist Thomas Helmer im Einsatz, Experte ist Stefan Effenberg und das Spiel kommentiert Markus Höhner. Auch einen kostenlosen Livestream bietet der Privatsender wieder an.

Live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream könnt Ihr das Spiel bei Sky sehen, den Livestream wie immer via Sky Go oder SkyTicket.

