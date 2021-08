FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München holt heute sein DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den Oberligisten Bremer SV nach. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Während die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung, die größtenteils mit Spielern aus der Reservemannschaft bestritten wurde, sieglos blieb, erinnern die Pflichtspielergebnisse wieder stark an den FC Bayern, den die Fußballwelt kennt.

Auf das 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach am 1. Bundesligaspieltag folgten der 3:1-Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund und am vergangenen Sonntag der 3:2-Triumph in der Liga gegen den 1. FC Köln. Nun wird auch im DFB-Pokal der erste Erfolg anvisiert.

FC Bayern München vs. Bremer SV - DFB-Pokal 1. Runde: Wichtigste Infos

Das ursprünglich am 6. August geplante und wegen mehreren Coronafällen in Reihen der Bremer verschobene DFB-Pokalspiel in der 1. Runde zwischen dem FC Bayern München und Oberligist Bremer SV wird am heutigen Mittwoch, den 25. August, endlich nachgeholt. Der Anpfiff erfolgt um 20.15 Uhr, gespielt wird im Wohninvest Weserstadion, der Spielstätte des Zweitligisten Werder Bremen.

© getty Julian Nagelsmann ist mit den Bayern erfolgreich in die Pflichtspielsaison gestartet.

FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream

Ihr könnt die Partie heute bei zwei Anbietern live und in voller Länge verfolgen. Einer der zwei Anbieter zeigt das Spiel sogar im Free-TV.

FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Pay-TV

Bei Sky liegen die Übertragungsrechte für den kompletten DFB-Pokal. Deshalb überträgt der Pay-TV-Sender auch Bayern München gegen den Bremer SV. Um 19.45 Uhr geht die Übertragung mit einer ausführlichen Vorberichterstattung los. Wolf Fuss wird Euch auf Sky Sport 1 HD als Kommentator durch die Begegnung begleiten.

FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Free-TV

Vereinzelte Spiele pro Runde werden auch im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sport1 kümmert sich heute also ebenfalls um das Nachholspiel. Ab 18.30 Uhr seht Ihr Livebilder aus Bremen. Folgendes Team ist dabei für Sport1 im Einsatz.

Moderatoren: Thomas Helmer und Fabian Greve

Kommentator: Markus Höhner

Experte: Stefan Effenberg

FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Livestream

Zudem übertragen beide, Sky und Sport1, das Pokalduell auch im Livestream. Wer den Livestream von Sky besuchen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket (solltet Ihr keine Kunden sein).

Während der Sky-Livestream kostenpflichtig ist, müsst Ihr für den von Sport1 nichts zahlen.

FC Bayern München vs. Bremer SV: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Auch SPOX ist für FC Bayern gegen Bremer SV mit von der Partie - nämlich mit einem Liveticker. Mit diesem habt Ihr alle Tore, Elfmeter, Platzverweise im Überblick.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München vs. Bremer SV.

Bremer SV vs. FC Bayern München - DFB-Pokal 1. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen

Bremer SV: Seemann - Warm, Nobile, Waki, Kmiec - Muszong, Kaiser - Diop, Arnhold, Kurkiewicz - Garcia

Seemann - Warm, Nobile, Waki, Kmiec - Muszong, Kaiser - Diop, Arnhold, Kurkiewicz - Garcia FC Bayern München: Ulreich - Sarr, Upamecano, Nianzou, O. Richards - Kimmich, Tolisso - L. Sané, T. Müller, Musiala - Choupo-Moting

