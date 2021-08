Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV begegnen sich in der ersten DFB-Pokalrunde. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde - Wichtigste Infos

Nach vier Punkten aus zwei Spielen in der 2. Bundesliga muss der Hamburger SV in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig ran. Pünktlich um 18.30 Uhr geht die Partie im Eintracht-Stadion in Braunschweig los.

In der vergangenen Saison begegneten sich die heutigen Kontrahenten zweimal in der 2. Bundesliga. Beide Duelle konnte der HSV klar für sich entscheiden. Die Braunschweiger mussten als 17. der Tabelle nach 34 Spieltagen dann runter in die 3. Liga, wo sie in der aktuellen Saison nach zwei Spielen bloß einen Punkt sammeln konnten.

© getty Tim Walter ist der neue Mann an der Seitenlinie beim HSV.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Eintracht Braunschweig gegen den HSV seht Ihr bei Sky live im Pay-TV und im Livestream. Auf Sky Sport 2 HD geht die Übertragung um 18.15 Uhr los. Patrick Wasserziehr kümmert sich von der ersten Minute an bis zu einem potenziellen Elfmeterschießen um den Kommentar.

Braunschweig gegen Hamburg ist dabei nur eines von zahlreichen Pokalspielen heute. Für alle heutigen Partien hat der Pay-TV-Sender eine DFB-Pokalkonferenz parat. Diese beginnt bereits um 14.30 Uhr und deckt auch die Abendspiele, darunter die Partie zwischen Eintracht Braunschweig gegen den HSV, ab. Die Konferenz seht Ihr auf Sky Sport 1 HD.

Wer zudem die Partie im Livestream sehen möchte, kann dies ebenfalls bei Sky machen. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls mit Kosten verbundenes SkyTicket.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde heute live im Liveticker

Solltet Ihr über kein SkyGo-Abo oder SkyTicket verfügen, müsst Ihr Euch trotzdem keine Sorgen machen, das Spiel zu verpassen. Ihr könnt nämlich mit dem SPOX-Liveticker die Begegnung live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick