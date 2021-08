Eintracht Braunschweig erwartet heute in der 1. Runde des DFB-Pokals den HSV zu einem Nordduell. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Nordduell in der 1. Runde des DFB-Pokals. Wirft Drittligist Eintracht Braunschweig den HSV aus dem Pokal? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften befinden sich bereits seit zwei Wochen im Wettkampfmodus - Braunschweig in der 3. Liga, der HSV in der 2. Bundesliga. Zweitliga-Absteiger Braunschweig startete mit einem Punkt aus den beiden ersten Saisonspielen, der HSV hat eine Liga höher schon vier Punkte geholt. In der vergangenen Saison gab es zwischen Braunschweig und dem HSV noch zwei Duelle in der 2. Bundesliga - beide entschied der HSV klar für sich.

Vor Beginn: Das Pokalduell der beiden Nordklubs wird um 18.30 Uhr im Eintracht-Stadion angepfiffen. Für die Partie wurden 7800 Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen Willkommen zum Liveticker des Erstrundenspiels im DFB-Pokal zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV.

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt, Nikolaou, Kijewski - Krauße, Br. Henning - Multhaup, Kobylanski, Ihorst - Girth

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel

Eintracht Braunschweig vs. HSV: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Eintracht Braunschweig gegen den HSV seht Ihr heute nur bei Sky live im Pay-TV und im Livestream. Auf Sky Sport 2 HD geht die Übertragung mit Kommentator Patrick Wasserzieher um 18.15 Uhr. Zudem ist das Spiel Teil der Konferenz auf Sky Sport 1 HD.

Wer zudem die Partie im Livestream sehen möchte, kann dies ebenfalls bei Sky machen. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr entweder ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement oder ein ebenfalls mit Kosten verbundenes SkyTicket.

