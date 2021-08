Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 1. Runde des DFB-Pokal kommt es heute zum Zweitliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit zwei Spielen startet heute der DFB-Pokal 2021/22. In einer Begegnung treffen zwei Mannschaften aus der 2. Bundesliga aufeinander.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: DFB-Pokal 1. Runde - Datum, Zeit, Ort, Infos

Zweitliga-Aufsteiger empfängt am heutigen Freitag, 6. August, den SC Paderborn in der 1. Runde des DFB-Pokals. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. In diesem dürfen das Spiel 16.000 Zuschauer live vor Ort sehen.

Da die 2. Bundesliga bereits vor zwei Wochen in die neue Saison startete, sind beide Teams schon im Wettkampfmodus. Dresden glückte die Rückkehr in die 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen gegen den FC Ingolstadt und einem beachtenswerten 1:1 beim Hamburger SV. Auch der SC Paderborn ist in der noch jungen Zweitligasaison ungeschlagen. Nach zwei Unentschieden gegen Heidenheim und den 1. FC Nürnberg hat der ehemalige Bundesligist aber erst zwei Punkte auf der Habenseite.

In der vergangenen Saison überraschte Dynamo Dresden in der 1. Runde mit einem klaren Sieg gegen den HSV, in der 2. Runde war dann aber gegen Darmstadt 98 Endstation, während Paderborn erst im Achtelfinale nach Verlängerung am späteren Pokalsieger Borussia Dortmund scheiterte.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Da das Erstrundenspiel zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn heute nicht live im Free-TV übertragen wird, müssen an dem Spiel interessierte Fans im Besitz eines Sky-Abos sein, um das Spiel live zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat nämlich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Spielen des DFB-Pokals.

Um Dresden gegen Paderborn heute live zu sehen, sind Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport1 (HD) die wichtigen Kanäle für Euch. Auf Erstgenanntem kommt das Spiel ab 20 Uhr als Einzelspiel. Nach der Vorberichterstattung kommentiert Jürgen Schmitz, Sky Sport 1 (HD) zeigt zudem alle drei Freitagsspiele in einer Konferenz.

Ihr wollt oder könnt das Spiel im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl sehen? Kein Problem, auch das ist möglich. Für Sky-Kunden via Sky Go , für alle Nicht-Kunden mit einem Sky Ticket. Ein solches ist beispielsweise zum Preis von 19,99 Euro im Monat jederzeit zu buchen.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX bietet heute zu allen Erstrundenspielen des DFB-Pokals, also auch zu Dresden gegen Paderborn, einen ausführlichen Liveticker an. Aber nicht nur das - in unserem Konferenzticker bleibt Ihr über das Geschehen auf allen Plätzen stets besten informiert.

Hier geht's zum Liveticker Dynamo Dresden - SC Paderborn.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker der Freitagsspiele.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: DFB-Pokal 1. Runde - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Schröter, Sollbauer, Knipping, Löwe - Herrmann, Y. Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Vlachodimos

Broll - Schröter, Sollbauer, Knipping, Löwe - Herrmann, Y. Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Vlachodimos SC Paderborn: Huth - Heuer, Hünemeier, van der Werff, Collins - Schuster, Schallenberg, Thalhammer - Pröger, Srbeny, Michel

