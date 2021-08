Bundesligist 1. FC Köln tritt heute in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Carl Zeiss Jena an. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt Carl Zeiss Jena den 1. FC Köln. Was kann der Regionalligist gegen Köln ausrichten? Die Pokalpartie könnt Ihr in unserem Liveticker mitverfolgen.

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Regionalligist Jena ist gegen den Bundesligisten der klare Außenseiter. Doch im Pokal hat es schon so manche Überraschung gegeben.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Erstrundenspiels im DFB-Pokal zwischen Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Köln.

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Carl Zeiss Jena: Sedlak - Stauffer, Halili, Strietzel, Hoppe - Schau - Bergmann, Bürger - Krauß, Oesterhelweg - Eisele

1. FC Köln: Schwäbe - Ehizibue, Jorge Meré, Czichos, Schmitz - Skhiri - Kainz, Hector - Uth - Thielmann, Modeste

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen DFB-Pokalspielen und überträgt Jena gegen den 1. FC Köln heute exklusiv überträgt.

Karsten Petrzika kommentiert das Spiel ab 15.15 Uhr auf dem Kanal Sky Sport 3 HD. SkyGo-Abonnement oder SkyTicket - diese beiden Optionen ermöglichen Euch außerdem, Jena gegen Köln im Livestream bei Sky zu verfolgen.

