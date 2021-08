Carl-Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Carl-Zeiss Jena und der 1. FC Köln spielen heute in der ersten Runde des DFB-Pokals um ein Ticket für die zweite Runde. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Duell Regionalligist gegen Bundesligist live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Carl-Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde - Wann und wo?

Die erste Runde des prestigereichen DFB-Pokals ist im Gange. Am Freitag wurden die ersten Spiele absolviert. Nun folgen am heutigen Sonntag, den 8. August, weitere Partien. Unter anderem duellieren sich Regionalligist Carl-Zeiss Jena und Bundesligist 1. FC Köln. Gespielt wird in Jena, ab 15.30 Uhr rollt der Ball im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Vor rund 15 Jahren war Carl-Zeiss Jena noch in der 2. Bundesliga und traf dabei zweimal jährlich auf den Effzeh. Nach der Saison 2007/08 ging es jedoch bergab. Es folgte zunächst der Abstieg in die 3. Liga, dann in die Regionalliga. Zwischendurch gab es drei Saisons, in denen man wieder 3. Liga spielte, 2020 ging es jedoch wieder zurück nach unten.

© getty Der 1. FC Köln gewann in der Vorbereitungsphase gegen den FC Bayern mit 3:2.

Carl-Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Um das Spiel zwischen Carl-Zeiss Jena und dem 1. FC Köln live verfolgen zu können, müsst Ihr bei Sky vorbeischauen. Der Pay-TV-Sender ist es, der die Übertragungsrechte für die DFB-Pokalspiele besitzt und die meisten Begegnungen deswegen exklusiv überträgt.

Karsten Petrzika begleitet Euch ab 15.15 Uhr mit seiner Stimme auf dem Kanal Sky Sport 3 HD durch die 90 Minuten und ist auch bei einem potenziellen Elfmeterschießen als Kommentator zur Stelle.

SkyGo-Abonnement oder SkyTicket - diese beiden Optionen ermöglichen Euch außerdem, Jena gegen Köln im Livestream bei Sky zu verfolgen.

Carl-Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Auch SPOX ist für Jena gegen Köln live im Einsatz. Nämlich mit einem Liveticker. Wer also keine Möglichkeit hat, das Pokalspiel im Pay-TV oder im Livestream bei Sky zu verfolgen, kann problemlos den Liveticker von SPOX öffnen und so das Spiel verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Carl-Zeiss Jena vs. 1. FC Köln.

