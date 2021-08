DFB-Pokal, Sonntagsspiele: Favoriten mit Riesenproblemen! Berliner Teams zittern sich weiter

Schwerstarbeit für die Favoriten in den Sonntagsspielen der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal. Wolfsburg, Mainz und Köln müssen gegen unterklassige Gegner in die Verlängerung (alle Spiele des Tages im Konferenz-TICKER), Eintracht Frankfurt ist schon raus. Mit viel Mühe kamen beide Berliner Bundesligisten weiter.

Im Gegensatz zu den Bundesligisten hielten sich die Team der 2. Liga schadlos. Schalke, Düsseldorf und Regensburg ließen nicht anbrennen.

DFB-Pokal: Die Spiele am Sonntag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln 1:1 Verlängerung Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg 1:0 Verlängerung Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC 0:0 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 1:4 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 1:1 Verlängerung Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf 0:5 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt 2:0 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin 0:1 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg 0:3 Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV LIVETICKER Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg LIVETICKER Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim LIVETICKER

Meppen - Hertha: Selke erlöst die Hauptstädter

Erst mit langer Anlaufzeit hat Hertha BSC seine Pflichtaufgabe gelöst und ist in die zweite DFB-Pokalrunde einzogen. Beim Drittligisten SV Meppen setzten sich die zwei Klassen höher spielenden Berliner mit 1:0 (0:0) durch. Davie Selke (90.+1) erlöste den Favoriten.

Eine Halbzeit lang war die umkämpfte Partie total offen. Dirigiert von Rückkehrer Kevin-Prince Boateng zeigten die Gäste die reifere Spielanlage, doch im Strafraum fehlte die Durchschlagskraft. Wenn überhaupt ging Gefahr von Selke aus, der in der siebten Minute den Pfosten und in der 26. Minute das Außennetz traf.

Hertha-Trainer Pal Dardai war hörbar unzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Noch vor dem Ende der ersten 45 Minuten forderte der Ungar seine Profis lautstark zu mehr Mut in der Offensive auf. Doch in dieser Phase agierte der Bundesligist zu schematisch. Vor 6000 Zuschauern in der Hänsch-Arena konnten sich die Emsländer im Rückwärtsgang immer wieder rechtzeitig positionieren.

Das hatte auch mit dem Auftritt von Boateng zu tun. Der Routinier war zwar in seinem ersten Pflichtspiel für die Hertha seit 14 Jahren oft am Ball, doch zumeist verlangsamte er eher die Aktionen seiner Mitspieler. Überdies fing er sich schon vor dem Halbzeitpfiff wegen Reklamierens eine Gelbe Karte ein.

Der Tabellenneunte der dritten Liga zeigte wenig Respekt vor den Herthanern, die Mannschaft von Coach Rico Schmitt behauptete sich vor allem gut in den Zweikämpfen. Nur klare Torchancen konnten sich die Niedersachsen zunächst nicht herausarbeiten.

Das änderte sich nach Wiederbeginn, Nicht der Favorit, sondern der Außenseiter machte Druck. In der 55. Minute wäre Kapitän Luka Tankulic mit einem Freistoß erfolgreich gewesen, 120 Sekunden später traf Florian Egerer die Latte. Dardai reagierte und nahm Boateng nach einer Stunde aus dem Spiel.

Doch Wirkung zeigte diese Auswechslung zunächst nicht. Immer noch fehlte den Aktionen der Gäste das Überraschungsmoment und vor allem das Tempo. Dafür trafen die Platzherren durch Markus Ballmert noch einmal den Pfosten (75.). In der Nachspielzeit schlug dann doch Selke für den Favoriten zu.

Mannheim - Frankfurt: Desolate Eintracht scheidet verdient aus

Türkgücü München - Union: Kruse sorgt für die Entscheidung

Union Berlin ist dank Olympia-Fahrer Max Kruse in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der 33 Jahre alte Stürmer avancierte beim verdienten 1:0 (1:0) beim tapfer kämpfenden Drittligisten Türkgücü München mit seinem Treffer in der 23. Minute zum Matchwinner.

Damit darf sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen, die Eisernen gehen mit Rückenwind in den Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen. Pokal-Debütant Türkgücü München blieb eine ansprechende Leistung sowie 128.757 Euro Preisgeld als Trostpflaster.

Während bei Türkgücü unter dem neuen Trainer Petr Ruman neun Zugänge in der Startelf standen, gaben bei Union in Timo Baumgartl, Rani Khedira und Andreas Voglsammer drei Profis ihr Pflichtspieldebüt.

Im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße entwickelte sich vor etwa 2500 teils lautstarken Zuschauern auf beiden Seiten ein ausgeglichener Pokal-Fight. Türkgücü spielte mutig mit dem Bundesligisten mit, die Berliner fanden gegen den Drittligisten lange nicht zu ihrem Spiel.

Ein schwerer Patzer von Paterson Chato, der sich den Ball als letzter Verteidiger von Taiwo Awoniyi abluchsen ließ, brachte den Favoriten aber in Führung. Kruse musste einen Querpass des fest vom FC Liverpool verpflichteten Nigerianers nur noch im leeren Tor unterbringen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Union das Kommando und kam zu vielen guten Möglichkeiten. Die schnelle Vorentscheidung wollte allerdings nicht gelingen. Sowohl Khedira (54.) als auch Kruse (60.) scheiterten völlig freistehend am starken Türkgücü-Torwart Rene Vollath.

Ein Abseitstreffer des eingewechselten Union-Stürmers Kevin Behrens (68.) wurde zurecht aberkannt. In der verregneten Schlussphase versuchte Türkgücü noch einmal alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Villingen - Schalke: Neuzugänge treffen für S04

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dank treffsicherer Neuzugänge die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis setzte sich beim baden-württembergischen Oberligisten FC 08 Villingen glanzlos mit 4:1 (1:1) durch.

Der von Union Berlin verpflichtete Marius Bülter (17., 51.) und der erst am Mittwoch von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Rodrigo Zalazar (49.) trafen für die Königsblauen, die zuletzt vor sieben Jahren an ihrer Pokal-Auftakthürde gescheitert waren. Der eingewechselte Jaroslaw Michailow, seit 13. Juli in Gelsenkirchen unter Vertrag, machte alles klar (79.).

Nedzad Plavci (31.) markierte vor 4992 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich für Villingen, das auch bei der zehnten Hauptrunden-Teilnahme eine Überraschung verpasste.

Oldenburg - Düsseldorf: Hennings schnürt Doppelpack

Fortuna Düsseldorf ist seiner Favoritenrolle gerecht worden und hat locker die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Zweitligist löste seine Aufgabe beim Oberligisten VfL Oldenburg souverän mit 5:0 (3:0) und überstand damit zum siebten Mal nacheinander die erste Runde. Zuletzt war Düsseldorf in der Saison 2014/2015 gleich an der Auftakthürde gescheitert.

Torjäger Rouwen Hennings (13., 61., Foulelfmeter), ein Eigentor von Carsten Abbes (23.), ein verwandelter Strafstoß von Dawid Kownacki (26.) und Nicklas Shipnoski (70.) sorgten für den nie gefährdeten Erfolg des Favoriten. Oldenburg wehrte sich zwar nach Kräften, konnte den Zweitligisten aber nicht in Verlegenheit bringen.

Koblenz - Regensburg: Dritter Sieg im dritten Spiel

Zweitligist Jahn Regensburg hat ungefährdet die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann sein Erstrundenspiel am Sonntag beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz mit 3:0 (2:0). In der Vorsaison hatte es der Jahn bis ins Viertelfinale geschafft.

Jan-Niklas Beste (27.), Andreas Albers (31.) und Max Besuschkow (68.) trafen für den Favoriten, der mit zwei Siegen blendend in die Zweitliga-Saison gestartet war. Für Koblenz, den Vertreter der viertklassigen Regionalliga Süd-West, war es die zweite Pokal-Teilnahme nach 2018.

