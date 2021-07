DFB-Pokal, 1. Runde: Begegnungen, Zeitplan, Übertragungen im TV und Livestream

Das kommendene Fußball-Wochenende steht ganz im Zeichen der 1. Runde des DFB-Pokals. SPOX gibt einen Überblick zu den Begegnungen, dem Zeitplan und den Übertragungen im TV sowie im Livestream.

Auch Pflichtspiel-Saison 2021/22 wird mit dem DFB-Pokal eröffnet. Die 1. Runde des Wettbewerbs erstreckt sich dabei vom 6. bis zum 9. August.

DFB-Pokal, 1. Runde: Begegnungen und Zeitplan

Der FC Bayern München ist bereits am 6. August im Einsatz, wenn der Fünftligist Bremer SV wartet. Titelverteidiger Borussia Dortmund muss zum SV Wehen Wiesbaden.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 06.08.2021 20:45 Uhr Bremer SV - : - Bayern München 06.08.2021 20:45 Uhr Dynamo Dresden - : - SC Paderborn 07 06.08.2021 20:45 Uhr TSV 1860 München - : - SV Darmstadt 98 07.08.2021 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - : - Holstein Kiel 07.08.2021 15:30 Uhr 1. FC Lok Leipzig - : - Bayer 04 Leverkusen 07.08.2021 15:30 Uhr SV Sandhausen - : - RB Leipzig 07.08.2021 15:30 Uhr SpVgg Oberfranken Bayreuth - : - Arminia Bielefeld 07.08.2021 15:30 Uhr Greifswalder FC - : - FC Augsburg 07.08.2021 15:30 Uhr VfL Osnabrück - : - Werder Bremen 07.08.2021 15:30 Uhr Eintracht Norderstedt - : - Hannover 96 07.08.2021 15:30 Uhr Wuppertaler SV - : - VfL Bochum 07.08.2021 15:30 Uhr Vertreter aus Berlin - : - VfB Stuttgart 07.08.2021 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - : - 1. FC Nürnberg 07.08.2021 18:30 Uhr SV Babelsberg 03 - : - SpVgg Greuther Fürth 07.08.2021 18:30 Uhr 1. FC Magdeburg - : - FC St. Pauli 07.08.2021 20:45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - : - Borussia Dortmund 08.08.2021 15:30 Uhr SV Meppen - : - Hertha BSC 08.08.2021 15:30 Uhr SV Elversberg - : - 1. FSV Mainz 05 08.08.2021 15:30 Uhr FC Carl Zeiss Jena - : - 1. FC Köln 08.08.2021 15:30 Uhr FC 08 Villingen - : - FC Schalke 04 08.08.2021 15:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - : - Eintracht Frankfurt 08.08.2021 15:30 Uhr FC Rot-Weiß Koblenz - : - Jahn Regensburg 08.08.2021 15:30 Uhr Türkgücü München - : - 1. FC Union Berlin 08.08.2021 15:30 Uhr VfL Oldenburg - : - Fortuna Düsseldorf 08.08.2021 15:30 Uhr Preußen Münster - : - VfL Wolfsburg 08.08.2021 18:30 Uhr Eintracht Braunschweig - : - Hamburger SV 08.08.2021 18:30 Uhr FC Würzburger Kickers - : - SC Freiburg 08.08.2021 18:30 Uhr Hansa Rostock - : - 1. FC Heidenheim 09.08.2021 18:30 Uhr FC Ingolstadt - : - Erzgebirge Aue 09.08.2021 18:30 Uhr FC Viktoria Köln - : - TSG Hoffenheim 09.08.2021 18:30 Uhr Sportfreunde Lotte - : - Karlsruher SC 09.08.2021 20:45 Uhr 1. FC Kaiserslautern - : - Borussia Mönchengladbach

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung live im TV und Livestream

Gleich zwei Spiele der ersten Runde werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, für die restlichen Begegnungen benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV gezeigt

Mit dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim Bremer SV am Freitag, den 6. August um 20.45 Uhr, wird gleich eines der parallel stattfindenden Auftaktspiele im Free-TV-übertragen.

Die Pflichtspiel-Premiere von Neu-Trainer Julian Nagelsmann wird von Sport1 gezeigt.

Außerdem zeigt die ARD das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach am Montag, den 9. August um 20.45 Uhr, live in voller Länge.

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung im kostenlosen Livestream

Sowohl Sport 1 als auch die ARD bieten die Möglichkeit an, die Spiele kostenlos via Livestream zu verfolgen. Eine Registrierung ist dafür nicht erforderlich.

Die ARD bietet ihr Programm online unter live.daserste.de an, zum Sport1-Stream geht es hier.

DFB-Pokal, 1. Runde: Übertragung der restlichen Spiele

Wie schon in der jüngeren Vergangenheit besitzt Sky auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Begegnungen des DFB-Pokals. Somit hat der Bezahlsender auch die Spiele, die im Free-TV laufen, im Programm.

In jeder Runde teilt sich Sky allerdings die Rechte mit einem oder mehreren Sendern - ein Überblick zur Verteilung:

1. und 2. Runde: Zwei Spiele im Free-TV

Zwei Spiele im Free-TV Achtel- und Viertelfinale: Drei Spiele im Free-TV

Drei Spiele im Free-TV Halbfinale und Finale: Ein Spiel

Via Sky Go und mit dem monatlich kündbaren Sky Ticket können Kunden außerdem das breite Live-Programm via Livestream abrufen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Spiele im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte oder keine Möglichkeit hat, jede Partie zu sehen, ist bei SPOX gut aufgehoben. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Momente. Hier geht's zur Kalender-Übersicht.

© getty In der Saison 2020/21 hat Borussia Dortmund den DFB-Pokal gewonnen.

DFB-Pokal- Terminplan