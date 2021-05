Im Finale des DFB-Pokals trifft RB Leipzig heute Abend auf den BVB. Doch wo läuft die Übertragung? Dieser Artikel verrät Euch, wie Ihr das Finale live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Der Titelverteidiger Bayern München ist bereits raus, es steht also schon fest, dass am heutigen Abend ein neuer DFB-Pokal-Sieger gekürt wird. RB Leipzig und der BVB spielen den Pokalsieg unter sich aus.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen

Aufgrund der Coronapandemie wird zu einem etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt gespielt. Bereits am heutigen Donnerstagabend - und nicht, wie sonst üblich, an einem Samstag - wird das Finale ausgetragen. Der Ort des Geschehens bleibt allerdings der gewohnte: Gespielt wird im Berliner Olympiastadion - allerdings ohne Zuschauer. Fans sind bei dem Endspiel im deutschen Pokalwettbewerb in diesem Jahr keine zugelassen.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV sehen

Ihr seid Fans von RB Leipzig, dem BVB oder wollt das DFB-Pokal-Finale einfach als neutraler Zuschauer verfolgen? Dann habt Ihr Glück! Das Endspiel wird live im Free-TV übertragen.

Die ARD zeigt die Partie zwischen den beiden deutschen Top-Klubs live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Finalspiel im deutschen Pokalwettbewerb traditionsmäßig.

Kommentiert wird die Begegnung in der ARD von Florian Naß. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, dem Bastian Schweinsteiger als Experte zur Seite stehen wird.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im kostenlosen Livestream sehen

Natürlich könnt Ihr das Match auch per Livestream verfolgen. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream ihrer Übertragung an.

Diesen Livestream könnt Ihr über daserste.de verfolgen. Auch die Tagesthemen in der Halbzeitpause werden dort gezeigt. Hier geht's zum kostenlosen Livestream der Übertragung.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB - alle wichtigen Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Finale

Finale Datum: 13. Mai 2021

13. Mai 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Olympiastadion Berlin Übertragung: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das Endspiel nicht live im Free-TV oder kostenlosen Livestream sehen? Dann verfolgt das Spiel doch im Liveticker!

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokals von RB Leipzig gegen den BVB.

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - die bisherigen Gegner

Runde Gegner Leipzig Gegner BVB 1. Runde Nürnberg 3:0 Duisburg 5:0 2. Runde Augsburg 3:0 Braunschweig 2:0 Achtelfinale Bochum 4:0 Paderborn 3:2 Viertelfinale Wolfsburg 2:0 Gladbach 1:0 Halbfinale Werder Bremen 2:1 Holstein Kiel 5:0

DFB-Pokal, Übertragung: Finale RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - die voraussichtlichen Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Kampl, Sabitzer - Mukiele, Olmo, Halstenberg - Poulsen, Forsberg

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Kampl, Sabitzer - Mukiele, Olmo, Halstenberg - Poulsen, Forsberg Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

DFB-Pokal: Die letzten zehn Gewinner