Das große Endspiel im DFB-Pokal im legendären Olympiastadion von Berlin steht kurz bevor. Wir zeigen Euch wie Ihr das Finale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Der Titelverteidiger aus München schied völlig überraschend bereits in Runde Zwei gegen Holstein Kiel aus. Jetzt stehen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund in Berlin gegenüber. Leider können in diesem Jahr erneut keine Zuschauer vor Ort dem Spiel nachfiebern.

DFB-Pokal-Finale, Übertragung: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV und Livestream sehen

Normalerweise ist es Tradition, dass das Endspiel im deutschen Pokalwettbewerb am Samstag stattfindet, doch dieses Jahr wird der Pokal Clash an Christi Himmelfahrt, einem Donnerstag stattfinden.

DFB-Pokal-Finale, Übertragung: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV

Das Finale wird in diesem Jahr aber auch in der ARD zu sehen sein. Das Erste zeigt das Spiel ebenfalls live und in voller Länge. Los geht's mit der Übertragung um 20.15 Uhr.

Dann heißt Euch Matthias Opdenhövel gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger willkommen und stimmt Euch auf den Kracher ein. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

DFB-Pokal-Finale, Übertragung: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV

Im DFB-Pokal hält Sky die Rechte an allen Spielen. Dementsprechend zeigt auch der Pay-TV-Sender das Finale live und in voller Länge.

DFB-Pokal-Finale, Übertragung: RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im Livestream sehen

Die ARD bietet auch einen kostenfreien Livestream im Rahmen der Sportschau an. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Livestream der ARD.

Außerdem stellt auch Sky einen Livestream parat. Kunden können diesen unter SkyGo erreichen. Für alle anderen steht der kostenpflichtige Livestream über ein SkyTicket zur Verfügung.

DFB-Pokal-Finale, Übertragung: RB Leipzig vs. BVB - Wichtigste Infos

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: Finale

Finale Datum: 9. Mai 2021

9. Mai 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion Berlin

Olympiastadion Berlin TV-Übertragung: ARD, Sky

Livestream: ARD, Sky

DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig vs. BVB der Weg ins Finale

Runde Gegner Leipzig Gegner BVB 1. Runde Nürnberg 3:0 Duisburg 5:0 2. Runde Augsburg 3:0 Braunschweig 2:0 Achtelfinale Bochum 4:0 Paderborn 3:2 Viertelfinale Wolfsburg 2:0 Gladbach 1:0 Halbfinale Werder Bremen 2:1 Holstein Kiel 5:0

DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig vs. BVB: Die Vorschau

Erst am vergangenen Spieltag standen sich die beiden Schwergewichte in der Bundesliga gegenüber. In einer turbulenten Partie sicherten sich die Dortmunder mit einem 3:2 wichtige Punkte im Kampf um die Champions League. Nebenbei machten die Borussen mit dem Sieg die Meisterschaft für den FC Bayern München klar.

Die Borussen müssen eventuell auf ihren norwegischen Shootingstar Erling Haaland verzichten: Coach Terzic zeigt sich zuversichtlich: "Wir hoffen, dass er Anfang oder Mitte nächster Woche ins Mannschaftstraining zurückkommt und eine Option darstellt für das Pokalfinale."

Terzic betonte aber, dass seine Mannschaft es in den letzten sieben Tagen in zwei Spielen auch geschafft habe, "acht Tore ohne Erling Haaland zu erzielen". Man habe aber "nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigentafel steht".

