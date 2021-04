Halbfinale im DFB-Pokal! Werder Bremen fordert heute RB Leipzig heraus. Im SPOX-Liveticker könnt Ihr die Begegnung im Kampf um den Endspiel-Einzug verfolgen.

Wird RB Leipzig seiner Favoritenrolle gerecht? Die Sachsen treten im ersten Spiel nach der Verkündung des Wechsels von Trainer Julian Nagelsmann zur kommenden Saison zum FC Bayern München gegen Werder Bremen an. Der Rahmen: das Halbfinale im DFB-Pokal. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts von den mindestens 90 Minuten.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Leipzig hat es mit Siegen gegen den 1. FC Nürnberg (3:0), den FC Augsburg (3:0), den VfL Bochum (4:0) und den VfL Wolfsburg (2:0) in das Halbfinale geschafft. Die Bremer bezwangen den FC Carl Zeiss Jena (2:0), Hannover 96 (3:0), die SpVgg Greuther Fürth (2:0) und den SSV Jahn Regensburg (1:0). Bemerkt? Beide haben kein einziges Gegentor kassiert!

Vor Beginn: Apropos Trainer. Auf Seiten der Sachsen wird Julian Nagelsmann einen Abgang machen. Wie zu Wochenbeginn offiziell bekanntgegeben wurde, zieht es den 33-Jährigen im Sommer nach dann zwei Jahren in Leipzig zum FC Bayern. Die Münchner lassen sich seine Verpflichtung zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten. Neuer Weltrekord auf dem Trainermarkt! Beim FCB tritt Nagelsmann das Erbe von Hansi Flick an. Das heutige Pokalspiel ist für RB das erste seit dieser Verkündung. Auf Nagelsmann folgt derweil Jesse March von RB Salzburg.

Vor Beginn: Die Leipziger gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Erst vor rund drei Wochen gastierten sie bereits im Rahmen der Bundesliga in Bremen, gewannen dort 4:1. Für Werder war es eine der inzwischen sieben Bundesliga-Pleiten in Serie. An Trainer Florian Kohfeldt halten die Verantwortlichen des SVW nichtsdestotrotz fest - zumindest vorerst.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Groß, Augustinsson - Eggestein, Möhwald - Füllkrug, Rashica RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino - Olmo, Nkunku - Sörloth

Werder Bremen vs. RB Leipzig: DFB-Pokal Halbfinale heute live im TV und Livestream

Das Pokal-Halbfinale könnt Ihr heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV live und in voller Länge sehen. Die ARD und Sky übertragen das Duell zwischen Werder und Leipzig jeweils.

Das Erste bietet Euch online einen kostenlosen Livestream an, Sky ist derweil bekanntlich nicht gratis nutzbar. Um das dortige Programm via Livestream wahrzunehmen, könnt Ihr auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen.

