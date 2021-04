DFB-Pokal heute live: Jahn Regensburg - Werder Bremen im TV, Livestream und Liveticker

Das noch ausstehende DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen wird heute nachgeholt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Drei der vier Viertelfinalspiele wurden bereits absolviert, nur eines fehlt noch - das Spiel zwischen dem Zweitligisten Jahn Regensburg und dem Bundesligisten Werder Bremen. Eigentlich war die Partie für den 2. März angesetzt gewesen. Weil sich bei den Regensburgern jedoch sämtliche Teile der Mannschaft und des Trainer- und Betreuerteams mit dem Coronavirus infizierten, musste das Spiel auf heute verlegt werden.

DFB-Pokal, Jahn Regensburg - Werder Bremen: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Jahn Regensburg und Werder Bremen treffen am heutigen Mittwoch, den 7. April, im DFB-Pokal aufeinander. Im Jahnstadion Regensburg kämpfen die beiden Klubs ab 18.30 Uhr um den Einzug ins Halbfinale. Dort wartet auf den heutigen Sieger bereits RB Leipzig.

Auch beim Halbfinalspiel gegen RB Leipzig gab es eine Terminänderung. Statt am 2. Mai wird nun am 30. April um das Finalticket gekämpft.

DFB-Pokal: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Freitag, 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:1 Samstag, 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel 0:3 Samstag, 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 2:0 Mittwoch, 7. April 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen -:-

© getty Werder Bremen setzte sich im Achtelfinale gegen die SpVgg Greuther Fürth durch.

DFB-Pokal heute live: Jahn Regensburg - Werder Bremen im TV und Livestream

Fußballfans haben Glück, denn das Spiel gibt es heute live im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Um 17.30 Uhr geht der Pokalabend mit dem Countdown, in dem die Zuseher vor ihren Bildschirmen auf das Duell eingestimmt werden, los. Der Sportsender bietet zudem einen kostenlosen Livestream auf der Webseite an.

Auch Sky überträgt die Begegnung heute live und in voller Länge. Auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 5 HD meldet sich eine Viertelstunde vor Anpfiff Kommentator Jonas Friedrich.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender Regensburg gegen Bremen heute auch im Livestream an. Ihr wollt den Livestream aufrufen? Dann benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

DFB-Pokal heute live: Jahn Regensburg - Werder Bremen im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung bei Sport1 und Sky liefert Euch SPOX mit dem Liveticker die wichtigsten Ereignisse der Partie.

Hier geht's zum Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen.

DFB-Pokal: Die Halbfinalspiele im Überblick

Bereits fix im Halbfinale sind Borussia Dortmund, Bayern-Bezwinger Holstein Kiel und RB Leipzig. Der BVB und Holstein Kiel treffen am 1. Mai aufeinander. Am Vortag sind der Sieger von heute und RB Leipzig in Aktion.