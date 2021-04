Vier Vereine kämpfen im Halbfinale um den Einzug in das DFB-Pokal-Finale. Wann findet das Endspiel statt? SPOX klärt Euch auf.

DFB-Pokal, Finale: Wann ist das Endspiel 2021?

Das Finale des DFB-Pokals der Saison 2020/21 findet am 13. Mai statt. Es handelt sich dabei um einen Donnerstag, womit das Endspiel nicht wie üblicherweise an einem Samstag ausgetragen wird. Los geht es im Berliner Olympiastadion um 20.30 Uhr.

Ursprünglich war es für Samstag, den 22. Mai angesetzt, jedoch einigten sich der Deutsche Fußball-Bund und TV-Partner ARD darauf, es wegen des an jenem Tag stattfindenden "Eurovision Song Contest" zu verlegen.

DFB-Pokal: Finale in Berlin erneut ohne Zuschauer

Eine Rolle dürfte hierbei auch der erleichternde Umstand gespielt haben, keine Rücksicht auf die normalerweise über 70.000 Fans vor Ort nehmen zu müssen. Wie bereits im vergangenen Jahr, als der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen triumphierte (4:2), muss das Finale aufgrund der öffentlichen Einschränkungen inmitten der Corona-Pandemie nämlich erneut vor leeren Rängen stattfinden.

"Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen für den Spielort Berlin ist ein Antrag auf Zuschauerzulassung bis zum 9. Mai nicht möglich", teilte der DFB zuletzt mit.

DFB-Pokal: Finale im TV und Livestream

Live und in voller Länge gesehen werden kann das Finale am 13. Mai sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Die bereits erwähnte ARD zeigt das alles entscheidende Duell um den Pokal live, zudem überträgt auch Sky das Spiel.

Bei beiden Sendern lassen sich die dann mindestens 90 Final-Minuten auch via Livestream verfolgen. Die ARD bietet in seiner Online-Mediathek einen kostenfreien Livestream an, bei Sky ist dafür ein Abruf von Sky Go oder Sky Ticket erforderlich.

DFB-Pokal-Halbfinale: Werder Bremen - RB Leipzig, BVB - Holstein Kiel

Wer an dem Endspiel teilnimmt, steht noch nicht fest, wird aber zeitnah bekannt sein. Am 30. April steht das erste Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig an (20.30 Uhr), am 1. Mai wird dann zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel das zweite Ticket für Berlin vergeben (20.30 Uhr). Auch diese beiden Partien laufen je in der ARD und bei Sky im TV und Livestream.

Leipzig, Tabellenzweiter in der Bundesliga, und der BVB, Tabellenfünfter in der Bundesliga, gelten in dieser Runde der letzten Vier gegen das kriselnde Werder und den Zweitligisten aus Kiel als die klaren Favoriten. Aber der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze.

DFB-Pokal: Die nächsten Termine