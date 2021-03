Heute stehen im DFB-Pokal zwei Viertelfinal-Spiele an. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele

Heute finden zwei Spiele im DFB-Pokal statt. Im ersten Spiel empfängt Rot-Weiss Essen Holstein Kiel. Diese Begegnung soll um 18.30 Uhr angepfiffen werden, Austragungsort ist das Stadion Essen, die Heimspielstätte des Essener Vereins.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im zweiten Spiel des Abends empfängt RB Leipzig seine Gäste aus Wolfsburg. Der Anpfiff im Duell der beiden Bundesligisten soll um 20.45 Uhr erfolgen. Dieses Spiel steigt in der Red Bull Arena in Leipzig.

Gestern wurde - anders als ursprünglich vorgesehen - nur ein Viertelfinale ausgetragen. Die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen muss aufgrund mehrerer positiver Coronatests innerhalb der Regensburger Mannschaft abgesagt werden. Dieses Viertelfinale muss also noch nachgeholt werden.

DFB-Pokal: Die Viertelfinals am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

© getty RB Leipzig trifft im Pokal-Viertelfinale auf den VfL Wolfsburg.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream sehen

Gute Nachrichten für alle Fußball-Freunde in Deutschland. Auch heute wird wieder ein Viertelfinale im DFB-Pokal live im Free-TV gezeigt. Das Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg läuft live und in voller Länge in der ARD.

Jenny Wellmer wird gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger durch die Übertragung führen. Gerd Gottlob kommentiert die Begegnung derweil am Mikrofon. Wie gewohnt bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream seiner TV-Übertragung an. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

Gleich beide Partien zeigt derweil Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen verbliebenen Pokalspielen und sendet stets live und in voller Länge. Somit werden auch die beiden heutigen Partie bei dem Bezahlsender zu sehen sein.

Verfolgen könnt Ihr die Spiele allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Sky-Abo oder einem ebenfalls kostenpflichtigen Pass, den Ihr via SkyTicket erwerben könnt. Als Sky-Kunde könnt Ihr die Übertragung auch im Livestream verfolgen, dies ist via SkyGo möglich.

DFB-Pokal: Viertelfinale im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um beide Spiele verfolgen zu können, bietet Euch unser Liveticker. Darin verpasst Ihr kein Highlight des Spiels.

Den Liveticker zu Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel findet Ihr hier, zum Liveticker von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg geht es hier entlang.

DFB-Pokal: Das sind die nächsten Termine

Wann genau die letzte Viertelfinal-Partie ausgetragen wird, ist aufgrund der Absage des Spiels zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen noch nicht klar. Eigentlich sollten beide Viertelfinals am 2. und 3. März ausgetragen werden.