Heute geht der DFB-Pokal in die nächste Runde. Wir verraten Euch, wie Ihr das Viertelfinale heute live im TV und Livestream sehen könnt.

DFB-Pokal: Das sind die heutigen Spiele

Heute findet im DFB-Pokal nur ein Spiel statt. Eigentlich waren zwei Viertelfinals am heutigen Dienstag geplant gewesen, eine der beiden Begegnungen musste allerdings abgesagt werden.

Stattfinden wird das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Das Spiel zwischen den beiden Bundesligisten steigt wie geplant am heutigen Dienstagabend. Der Anstoß soll um 20.45 Uhr erfolgen.

Nicht stattfinden kann allerdings die Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen. Grund dafür sind zahlreiche Coronafälle im Team der Gastgeber. "Derzeit laufen noch die Ermittlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung. Es zeichnet sich aber ab, dass innerhalb der Mannschaft die einzelnen Kontakte nicht klar eruierbar sind", erklärte das Kreisgesundheitsamt Regensburg gegenüber der Bild-Zeitung: "Für den gesamten Mannschaftskader wurde daher (...) am Vormittag bis zum endgültigen Ermittlungsergebnis Quarantäne angeordnet."

Das Spiel gegen Werder musste daher abgesagt werden. Wann die Begegnung nachgeholt werden kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

DFB-Pokal: Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast TV-Übertragung abgesagt abgesagt Jahn Regensburg Werder Bremen Sky, Sport1 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Sky, ARD 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel Sky 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky, ARD

© getty Erling Haaland will gegen Borussia Mönchengladbach einmal mehr treffen.

DFB-Pokal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream sehen

Eigentlich sollten beide Partien am heutigen Dienstag live im Free-TV zu sehen sein - ein echtes Fest für Fußball-Fans also. Aufgrund der Absage des Spiels zwischen Regensburg und Bremen müssen die Zuschauer nun also mit einer Partie Vorlieb nehmen.

Gezeigt wird das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen von der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Partie in ganzer Länge und bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an.

Ebenfalls live mit dabei ist Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ebenfalls live und in voller Länge. Auch Sky bietet einen Livestream der Partie an, diesen können Kunden via SkyGo abrufen.

DFB-Pokal: Viertelfinale heute im Liveticker

Natürlich bieten wir auch einen Liveticker zum DFB-Pokal-Viertelfinale an. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen von Borussia Mönchengladbach und ihren Gästen aus Dortmund fast in Echtzeit mitverfolgen.

DFB-Pokal: Das sind die nächsten Termine

Die Halbfinals im DFB-Pokal sollen am 1. und 2. Mai stattfinden. Vorher müsste noch das Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen nachgeholt werden.