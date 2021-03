DFB-Pokal: Auslosung für das Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend werden die Paarungen für das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: Hier erfahrt Ihr, wie Euch die Ziehung definitiv nicht entgeht.

DFB-Pokal, Auslosung Halbfinale: Wann und wo?

Die Saison im DFB-Pokal geht in die heiße Endphase. Nachdem in dieser Woche das Viertelfinale auf dem Programm stand, wird am heutigen Sonntag, den 7. März das Halbfinale ab 18.30 Uhr ausgelost - obwohl erst drei der vier Teilnehmer feststehen.

DFB-Pokal-Halbfinale: Teilnehmer

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Holstein Kiel haben sich in der Runde der letzten Acht gegen Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und Rot-Weiss Essen durchgesetzt, die Begegnung zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen steht allerdings noch aus.

Wegen mehrerer COVID-19-Infektionen im Team des Zweitligisten konnte die Partie nicht wie geplant am vergangenen Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Nachgeholt wird sie erst am 7. April.

Für die heutige Ziehung bedeutet das: Regensburg und Werder teilen sich eine Kugel, werden dann also schon vor ihrem Viertelfinale den potentiellen Gegner für die nächste Runde kennen.

DFB-Pokal: Viertelfinale

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 7. April 18.30 Uhr Jahn Regensburg Werder Bremen -:- 2. März 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:1 3. März 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Holstein Kiel 0:3 3. März 20.45 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 2:0

DFB-Pokal: Auslosung für das Halbfinale im TV und Livestream

Die Auslosung wird heute live im Free-TV vollzogen und somit auch übertragen. Das Ganze geschieht im Rahmen der Sportschau in der ARD. Wer nicht am TV-Gerät einschalten kann, hat auch die Möglichkeit, die Losung online per Livestream zu beobachten.

Julia Scharf ist als Moderatorin im Einsatz und mit Bärbel Wohlleben die erste Frau, die in der Sportschau ein "Tor des Monats" erzielte, die Losfee. Als Ziehungsleiter dient Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze! So weit kamen die Underdogs seit 2000 © getty 1/22 Rot-Weiß Essen kegelte vor einigen Wochen Bayer Leverkusen aus dem Pokal und greift nun gegen Holstein Kiel nach dem Halbfinale. Der Regionalligist ist nur eine von vielen Pokal-Überraschungen der letzten Jahre, wir zeigen sie. © getty 2/22 2000: STUTTGARTER KICKERS (HALBFINALE): Obwohl die Kickers im Abstiegskampf in der 2. Liga steckten, spielten sie im Pokal groß auf: Nach Siegen gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund, Bielefeld und Freiburg kam das Aus erst gegen Bremen (1:2 n.V.). © getty 3/22 2001: UNION BERLIN (Finale): Regionalligist Union Berlin zog durch Siege gegen Ulm, Bochum und Gladbach ins Finale ein und unterlag dort Schalke 04. Dennoch nahm Union in der Folgesaison als erste deutsche Amateurmannschaft am UEFA-Pokal teil. © getty 4/22 2002: Keine Überraschungen gab es im Jahr 2002: Nach Siegen gegen Bayern und Köln standen sich im Finale Schalke 04 und Bayer Leverkusen gegenüber. Die Königsblauen siegten mit 4:2 © getty 5/22 2003: Auch ein Jahr später hatten die Favoriten am Ende die Nase vorne. Im Achtelfinale kegelte Bayern München Titelverteidiger Schalke im Elfmeterschießen raus und entschied das Endspiel gegen Kaiserslautern für sich. © getty 6/22 2004: ALEMANNIA AACHEN (Finale): Im Viertelfinale gelang Zweitligist Aachen mit einem 2:1-Sieg gegen die großen Bayern die Sensation. Den Pokalsieg verpasste die Alemannia durch ein 2:3 gegen Bremen nur knapp. © getty 7/22 2005: BAYERN MÜNCHEN AMATEURE (Viertelfinale): Die Amateure des Rekordmeisters gingen unter anderem mit Alexander Zickler und Michael Rensing an den Start und schalteten Gladbach und Aachen aus, ehe gegen Werder Bremen Endstation war. © getty 8/22 2006: FC ST. PAULI (Halbfinale): Der Kiezklub spielte zu dieser Zeit in der Regionalliga und schaltete auf dem Weg ins Halbfinale mit Hertha BSC und Bremen zwei Erstligisten aus. Dort waren die Bayern eine Nummer zu groß. © getty 9/22 2007: Mit den Kickers Offenbach stand nur ein Zweitligist im Viertelfinale. Die Aachener warfen (dieses Mal als Bundesligist) erneut die Bayern aus dem Wettbewerb. Absteiger Nürnberg holte sich den Pokal. © getty 10/22 2008: CARL ZEISS JENA (Halbfinale): Jena stieg aus der zweiten Bundesliga ab, drang aber dennoch durch Siege gegen Titelverteidiger Nürnberg, Bielefeld und Meister Stuttgart bis ins Halbfinale vor. Dort setzte es eine 0:3-Klatsche gegen den BVB. © getty 11/22 2009: FSV MAINZ 05 (Halbfinale): Die Mainzer, die in dieser Saison in die Bundesliga aufstiegen, schalteten im Viertelfinale Spitzenteam Schalke 04 aus und unterlagen in der Vorschlussrunde Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen. Den Cup holte sich Bremen. © getty 12/22 2010: VfL OSNABRÜCK (Viertelfinale): Obwohl die Niedersachsen nur in der 3. Liga um Punkte kämpften, warfen sie den HSV und Dortmund aus dem Wettbewerb und lieferten auch Schalke heftige Gegenwehr (0:1). Am Ende der Saison stand die Rückkehr in Liga 2. © getty 13/22 2011: ENERGIE COTTBUS (Halbfinale): Zwar zog mit dem MSV Duisburg ein weiterer Zweitligist sogar ins Finale ein, aber dennoch war der Weg der Lausitzer beeindruckender. Mit Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim mussten gleich drei Erstligisten dran glauben. © getty 14/22 2012: SpVgg GREUTHER FÜRTH (Halbfinale): Erst in der 120. Minute konnte der Zweitligist besiegt werden. Und das sehr unglücklich: Ein Schuss von Gündogan prallte vom Pfosten an den Kopf des eingewechselten Elfmeter-Töters Fejcic und von diesem ins Netz. © getty 15/22 2013: KICKERS OFFENBACH (Viertelfinale): Die Kickers kegelten Greuther Fürth (1. Liga), Union Berlin und Düsseldorf (1. Liga) raus. Erst im Viertelfinale war gegen Wolfsburg Schluss. Das Finale entschieden die Bayern (3:2) gegen den VfB für sich. © getty 16/22 2014: 1. FC KAISERSLAUTERN (Halbfinale): Die Pfälzer schmissen mit Hertha BSC und Bayern Leverkusen zwei Bundesligisten raus. Für den damaligen Klub aus der 2. Liga war der Traum vom Finale erst im Halbfinale gegen den FC Bayern (1:5 in München) vorbei. © getty 17/22 2015: ARMINIA BIELEFELD (Halbfinale): Auf einem 15 Jahre alten Rasen kamen viele Bundesligisten ins Straucheln. So flogen gegen die Arminia Hertha, Werder und Gladbach raus. Im Halbfinale unterlag der Underdog dem späteren Pokalsieger aus Wolfsburg. © getty 18/22 2016: 1. FC HEIDENHEIM (Viertelfinale): Über Pirmasens, Sandhausen und Aue kamen die Heidenheimer ins Viertelfinale. Dort beendete Hertha BSC (3:2) die Pokal-Reise des Zweitligisten. Mit dem VfL Bochum stand ein weiteres Team aus Liga 2 im Viertelfinale. © getty 19/22 2017: SPORTFREUNDE LOTTE (Viertelfinale): Mit Werder und Bayer 04 kegelten die Niedersachsen zwei Teams aus der höchsten deutschen Spielklasse raus. Im Viertelfinale blieb nur der Bus von Borussia Dortmund im Acker von Lotte stecken (3:0). © getty 20/22 2018: SC PADERBORN (Viertelfinale): Der damalige Drittligist schmiss mit St. Pauli, Bochum und Ingolstadt drei Teams aus der 2. Liga raus. Erst in der Runde der besten Acht war gegen den FC Bayern Schluss, es setzte eine 0:6-Packung. © getty 21/22 2019: HAMBURGER SV (Halbfinale): Nach Siegen gegen Wehen, Nürnberg und Paderborn war Schwergewicht RB Leipzig doch eine Nummer zu groß für die Rothosen. Im Volkspark setzte es ein 1:3 gegen die Bullen. © imago images/Sportfoto Rudel 22/22 1. FC SAARBRÜCKEN (Halbfinale): Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf wurden alle Opfer der Saarländer, die letzten beiden Partien wurden erst im Elfmeterschießen entschieden. Im Halbfinale war man dann ohne Zuschauer gegen Bayer (0:3) chancenlos.

Ausgetragen werden die Halbfinals am 1. und 2. Mai mit Anstoß je um 20.30 Uhr. Es handelt sich dabei um einen Samstag und einen Sonntag - ungewöhnlich für den DFB-Pokal, aber keine grundlose Ansetzung.

Hintergrund dessen ist eine Absprache mit den Sicherheitsbehörden. Da der 1. Mai ein Feiertag ist, sollen an dem betreffenden Wochenende in den drei höchsten Spielklassen keine kompletten Spieltage stattfinden. Heißt: Der DFB-Pokal ersetzt die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga.

Das Pokal-Endspiel ist dann übrigens auch schon für Donnerstag, den 13. Mai geplant. Gespielt wird dann wie immer im Olympiastadion Berlin.

DFB-Pokal: Die nächsten Termine

Runde/Event Termin Auslosung Halbfinale 7. März Halbfinale 1./2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Auslosung für das Halbfinale im Liveticker

Wer trifft im Halbfinale auf wen? Erfahren könnt Ihr das heute auch, indem Ihr die Auslosung im Liveticker von SPOX verfolgt. Dort bekommt Ihr umgehend Bescheid und auch alle anderen wichtigen Informationen rund um den DFB-Pokal.