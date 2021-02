DFB-Pokal: Werder Bremen - Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Raute oder Kleeblatt - welcher grün-weisse Klub setzt sich im Achtelfinale des DFB-Pokals durch? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie Werder Bremen gegen Greuther Fürth heute live im TV und Livestream.

Eine Info bereits vorab: Eine Free-TV-Übertragung der Begegnung wird es nicht geben.

Werder Bremen gegen Greuther Fürth: Wann und wo wird gespielt?

Am heutigen Dienstag, den 2. Februar, rollt der Ball ab 20.45 Uhr. Parallel spielt der BVB im heimischen Signal-Iduna-Park gegen den SC Paderborn.

Werder hingegen trägt seine Heimspiele im Wohninvest Weserstadion aus. Die 1947 eröffnete Arena bietet Hybridrasen als Oberfläche.

DFB-Pokal: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Werder Bremen und Greuther Fürth

Bei den Bremern muss Trainer Florian Kohfeldt heute auf Erras (Muskelverletzung am Hüftbeuger), Füllkrug (Sprunggelenkverletzung) und C. Groß (Muskelverletzung in der Wade) verzichten.

Sein Gegenüber Stefan Leitl fehlen Barry (Aufbautraining nach Adduktorenverletzung), Berggreen (Aufbautraining nach Adduktorenverletzung), Jaeckel (Oberschenkelverletzung) und Schaffran (Aufbautraining nach Sprunggelenk-Operation).

So könnten die Coaches ihre Mannschaften zu Beginn auf den Rasen schicken:

Werder Bremen : Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald - Bittencourt, M. Eggestein - Sargent, Rashica

: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Augustinsson - Möhwald - Bittencourt, M. Eggestein - Sargent, Rashica Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, M. Bauer, Stach, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrgota, Nielsen

DFB-Pokal: Werder Bremen gegen Greuther Fürth heute live im TV und Livestream

Live aus dem Weserstadion sendet heute ausschließlich Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele der DFB-Pokal-Saison 2020/21 live und in voller Länge. Zudem habt Ihr dort die Option, die Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

Übertragungsbeginn beim Einzelspiel, das Ihr auf Sky Sport 4 HD verfolgen könnt, ist um 20.35 Uhr. Als Kommentator ist Michael Born im Einsatz.

An einen Livestream der Übertragung kommt Ihr entweder mithilfe der SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder durch ein SkyTicket.

Das Parallelspiel zwischen dem BVB und dem SC Paderborn könnt Ihr außerdem in der ARD verfolgen.

DFB-Pokal im Liveticker: Werder Bremen gegen Greuther Fürth

Auch bei uns verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Emotion: Im SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf der Höhe des Geschehens.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Spiele und Übertragungen im Überblick