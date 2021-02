Zum Abschluss der DFB-Pokal-Achtelfinalrunde kommt es zum Duell zweier Bundesligisten. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Pokalspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Anstoß, Ort, Stadion

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach steigt am heutigen Mittwoch, den 3. Februar. Ab 20.45 Uhr rollt der Ball in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Vor zwei Wochen spielten die beiden Klubs in der Bundesliga gegeneinander. In der Partie des 16. Spieltags resultierte am Ende ein 2:2 Unentschieden.

DFB-Pokal: Alle Spiele der Achtelfinalrunde

Termin Paarung Ergebnis TV-Übertragung DI, 02.02.2021, 18:30 Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n.V. Sky DI, 02.02.2021, 18:30 Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 7:6 i.E. Sky DI, 02.02.2021, 20:45 Werder Bremen - Greuther Fürth 2:0 Sky DI, 02.02.2021, 20:45 Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n.V. Sky, ARD MI, 03.02.2021, 18:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 -:- Sky, Sport1 MI, 03.02.2021, 18:30 RB Leipzig - VfL Bochum -:- Sky MI, 03.02.2021, 20:45 Jahn Regensburg - 1. FC Köln -:- Sky MI, 03.02.2021, 20:45 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach -:- Sky, ARD

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Deutsche Fußballfans haben Glück: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach gibt es heute nämlich live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Die ARD geht um 20.15 Uhr auf Sendung und stimmt die Zuseher mit Vorberichten auf das Spiel ein. Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream beim öffentlich-rechtlichen Sender das Pokalduell mitverfolgen.

© getty

Aber auch Sky ist für die Übertragung verantwortlich, da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte für jedes DFB-Pokalspiel hat. Rund zehn Minuten vor Anstoß meldet sich Kommentator Marcel Meinert zu Wort. Das Spiel wird sowohl bei Sky Sport 3 HD als auch bei Sky Sport 5 HD gezeigt.

Um auch das Parallelspiel zwischen Jahn Regensburg und 1. FC Köln im Auge zu behalten, könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport 2 HD die DFB-Pokal-Mittwochs-Konferenz aufrufen.

Im kostenpflichtigen Livestream wird Stuttgart gegen Gladbach ebenfalls angeboten. Zwei Optionen ermöglichen den Zugriff - das SkyGo-Abonnement und das SkyTicket.

Jeder, der die heutigen Partien jedoch nicht nur in der Konferenz, sondern auch in voller Länge sehen möchte, kann das Megaticket für 15 Euro erwerben und sich bedienen.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal im Liveticker

SPOX bietet außerdem auch einen detaillierten Liveticker an.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Didavi, Mangala - Gonzalez - Kalajdzic

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

Bundesliga: Die Stürmer mit der besten Quote bei verwerteten Großchancen © getty 1/34 Stürmer werden oft an ihrer Effizienz gemessen, weshalb wir uns mal angeschaut haben, wie eiskalt die Stürmer der Bundesliga vor dem Tor wirklich sind. Wir präsentieren die Quote verwandelter Großchancen in dieser Saison (Minimum fünf Großchancen). © imago images / Team 2 2/34 Platz 33: PATRICK HERRMANN (Borussia Mönchengladbach): 0 Prozent seiner Großchancen verwandelt (0/5) © imago images / Pressefoto Baumann 3/34 Platz 32: MUNAS DABBUR (TSG Hoffenheim): 12,5 Prozent seiner Großchancen verwandelt (1/8) © Getty 4/34 Platz 31: YUSSUF POULSEN (RB Leipzig): 16,67 Prozent seiner Großchancen verwandelt (1/6) © imago images / Picture Point LE 5/34 Platz 28: ALEXANDER SÖRLOTH (RB Leipzig): 20 Prozent seiner Großchancen verwandelt (1/5) © getty 6/34 Platz 28: JOSHUA SARGENT (Werder Bremen): 20 Prozent seiner Großchancen verwandelt (1/5) © getty 7/34 Platz 28: JUSTIN KLUIVERT (RB Leipzig): 20 Prozent seiner Großchancen verwandelt (1/5) © getty 8/34 Platz 27: BREEL EMBOLO (Borussia Mönchengladbach): 21,43 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/14) © imago images / Beautiful Sports 9/34 Platz 26: LUCAS HÖLER (SC Freiburg): 25 Prozent seiner Großchancen verwandelt (2/8) © getty 10/34 Platz 25: MARCO REUS (Borussia Dortmund): 27,27 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/11) © imago images / Joachim Sielski 11/34 Platz 22: FABIAN KLOS (Arminia Bielefeld): 33,33 Prozent seiner Großchancen verwandelt (2/6) © getty 12/34 Platz 22: SERGE GNABRY (FC Bayern): 33,33 Prozent seiner Großchancen verwandelt (2/6) © Getty 13/34 Platz 22: TAIWO AWONIYI (Union Berlin): 33,33 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/9) © imago images / Bernd König 14/34 Platz 20: SEBASTIAN ANDERSSON (1. FC Köln): 40 Prozent seiner Großchancen verwandelt (2/5) © getty 15/34 Platz 20: JOEL POHJANPALO (Union Berlin): 40 Prozent seiner Großchancen verwandelt (2/5): © imago images / Poolfoto 16/34 Platz 18: DODI LUKEBAKIO (Hertha BSC): 42,86 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/7) © imago images/ActionPictures 17/34 Platz 18: SASA KALAJDZIC (VfB Stuttgart): 42,86 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/7) © getty 18/34 Platz 17: WOUT WEGHORST (VfL Wolfsburg): 43,48 Prozent seiner Großchancen verwandelt (10/23) © imago images / Pressefoto Baumann 19/34 Platz 16: NICOLAS GONZALEZ (VfB Stuttgart): 44,44 Prozent seiner Großchancen verwandelt (4/9) © getty 20/34 Platz 13: MATHEUS CUNHA (Hertha BSC): 50 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/6) © getty 21/34 Platz 13: PATRIK SCHICK (Bayer Leverkusen): 50 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/6) © getty 22/34 Platz 13: LUCAS ALARIO (Bayer Leverkusen): 50 Prozent seiner Großchancen verwandelt (5/10) © getty 23/34 Platz 12: NILS PETERSEN (SC Freiburg): 55,56 Prozent seiner Großchancen verwandelt (5/9) © getty 24/34 Platz 11: ANDREJ KRAMARIC (TSG Hoffenheim): 57,14 Prozent seiner Großchancen verwandelt (8/14) © getty 25/34 Platz 10: ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern): 58,62 Prozent seiner Großchancen verwandelt (17/29) © getty 26/34 Platz 6: IHLAS BEBOU (TSG Hoffenheim): 60 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/5) © getty 27/34 Platz 6: CEDRIC TEUCHERT (Union Berlin): 60 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/5) © getty 28/34 Platz 6: LEON BAILEY (Bayer Leverkusen): 60 Prozent seiner Großchancen verwandelt (3/5) © getty 29/34 Platz 6: ANDRE SILVA (Eintracht Frankfurt): 60 Prozent seiner Großchancen verwandelt (12/20) © getty 30/34 Platz 5: JHON CORDOBA (Hertha BSC): 62,5 Prozent seiner Großchancen verwandelt (5/8) © getty 31/34 Platz 4: ERLING HAALAND (Borussia Dortmund): 63,16 Prozent seiner Großchancen verwandelt (12/19) © getty 32/34 Platz 3: THOMAS MÜLLER (FC Bayern): 70 Prozent seiner Großchancen verwandelt (7/10) © imago images / Bernd König 33/34 Platz 2: MAX KRUSE (Union Berlin): 71,43 Prozent seiner Großchancen verwandelt (5/7) © getty 34/34 Platz 1: SILAS WAMANGITUKA (VfB Stuttgart): 80 Prozent seiner Großchancen verwandelt (8/10)

DFB-Pokal: Die Termine im Überblick

Der DFB-Pokal wird Anfang März mit dem Viertelfinale fortgesetzt, ehe die übrigen vier am 1. und 2. Mai um die Finaltickets kämpfen. Das Endspiel wird dann am 13. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen.