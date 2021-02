Der 1. FC Köln bekommt es im DFB-Pokal auswärts mit Jahn Regensburg zu tun. Hier im Liveticker verpasst Ihr von dem Achtelfinal-Duell nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Jahn Regensburg - 1. FC Köln: DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

"Wir haben in der Tabelle zwei Teams überholt, aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir müssen so weitermachen und wollen am Mittwoch im Pokal ins Viertelfinale einziehen", gibt Kölns Elvis Rexhbecaj die Marschroute vor.

Vor Beginn:

Dass die Kölner mal in der Favoritenrolle sind, kommt für sie als Bundesligist nicht häufig vor. Heute ist es mal wieder so weit. Mit einem 3:1 am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld haben sie sich bestens vorbereitet. Regensburg setzte sich in den vorherigen Pokal-Runden übrigens jeweils erst nach dem Elfmeterschießen gegen den 1. FC Kaiserslautern und den SV Wehen Wiesbaden durch.

Vor Beginn:

Willkommen! Hier verpasst Ihr vom heutigen Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Köln nichts Wichtiges. Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird im Jahnstadion Regensburg.

Jahn Regensburg - 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, Elvedi, Nachreiner, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Vrenezi, Stolze - Caliskaner, Albers

A. Meyer - Saller, Elvedi, Nachreiner, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Vrenezi, Stolze - Caliskaner, Albers 1. FC Köln: T. Horn - Jorge Meré, Czichos, J. Horn - M. Wolf, Katterbach - Rexhbecaj, Skhiri - Duda, Jakobs - Dennis

Jahn Regensburg - 1. FC Köln heute im TV und Livestream

Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln seht Ihr ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Partien des DFB-Pokals und zeigt die Partie zwischen dem Zweitligisten und dem Erstligisten auf Sky Sport 6 und Sky Sport 6 HD.

Verfolgen lässt sich das Duell auch per Livestream via Sky Go und Sky Ticket. Zusätzlich habt Ihr die Chance, Euch bei Sky für 15 Euro ein DFB-Pokal-Ticket zu kaufen, mit dem Ihr gestern alle Partien hättet sehen können und heute auch die drei anderen Pokalspiele sehen könnt.