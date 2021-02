DFB-Pokal, Viertelfinale: Termin, Spielplan, Auslosung

Im DFB-Pokal werden die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt. SPOX sagt Euch, wann die Runde der letzten Acht ausgelost wird und wann sie stattfindet.

Das Teilnehmerfeld im DFB-Pokal wird in dieser Woche im Rahmen des Achtelfinals erneut halbiert: Von 16 Mannschaften bleiben nur acht übrig. Rot-Weiß Essen, Holstein Kiel, Werder Bremen und Borussia Dortmund sind bereits in die nächste Runde eingezogen, dafür mussten Bayer Leverkusen, der SV Darmstadt 98, Greuther Fürth und der SC Paderborn die Segel streichen.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Termin der Auslosung

Wann sich die Viertelfinal-Teilnehmer untereinander duellieren, erfahren sie am Sonntag, den 7. Februar bei der Auslosung. Die ARD überträgt die Ziehung ab 18.30 Uhr in der Sportschau. Zu sehen ist sie auch online per Livestream.

DFB-Pokal: Die Achtelfinalpartien im Überblick

Termin Paarung Ergebnis 02.02.2021, 18:30 Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n. V. 02.02.2021, 18:30 Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 7:6 n. E. 02.02.2021, 20:45 Werder Bremen - Greuther Fürth 2:0 02.02.2021, 20:45 Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n. V. 03.02.2021, 18:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 -:- 03.02.2021, 18:30 RB Leipzig - VfL Bochum -:- 03.02.2021, 20:45 Jahn Regensburg - 1. FC Köln -:- 03.02.2021, 20:45 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach -:-

DFB-Pokal, Viertelfinale: Termine

Ausgetragen wird die Runde der letzten Acht dann am 2. und 3. März 2021. Anstoß ist an beiden Tagen jeweils um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, sodass zwei Partien parallel stattfinden.

Runde Termin Achtelfinale 2./3. Februar 2021 Viertelfinale 2./3. März 2021 Halbfinale 1./2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Viertelfinale live im TV und Livestream

Weil die kommenden DFB-Pokal-Paarungen und der dazugehörige Spielplan mit den genauen Terminen noch nicht feststehen, ist auch noch nicht bekannt, welche Viertelfinalspiele im Free-TV laufen werden. Bekanntlich dürfen diese Saison die ARD und Sport1 im frei empfangbaren Fernsehen vereinzelt Begegnungen live zeigen.

Klar ist derweil: Bei Sky werden alle vier Viertelfinal-Partien übertragen. Der Bezahlsender besitzt die TV-Rechte an dem DFB-Pokal und zeigt daher ohnehin den kompletten Wettbewerb live. Sky nutzen könnt Ihr auch via Livestream per Sky Go und Sky Ticket.