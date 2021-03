Im DFB-Pokal steht heute das erste Paar der Viertelfinals an. Wir zeigen Euch, welche Partie Ihr im Free-TV verfolgen könnt

DFB-Pokal: Dieses Spiel läuft heute im Free-TV

Der Pokal geht in die entscheidende Phase und heute geht es in der Runde der letzten Acht zur Sache. Zur Freude aller Fans, wird der Kracher zwischen Gladbach und dem BVB kostenlos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die ARD überträgt ab 20.15 Uhr live aus dem Borussia Park in Gladbach. Moderator der Vorberichte ist Alexander Bommes an der Seite von Experte Bastian Schweinsteiger, einem der WM Helden von 2014.

Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen, falls es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit Unentschieden steht, geht es in die Verlängerung, gegebenenfalls muss die Entscheidung vom Punkt fallen.

DFB-Pokal heute im Free-TV live: Begegnung, Anstoß, Stadion

Begegnung: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Borussia Park in Gladbach

Borussia Park in Gladbach TV-Kanal: ARD

Borussia Mönchengladbach vs. BVB heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Herrmann, Stindl, H. Wolf - Plea

Voraussichtliche Aufstellung von Dortmund:

Bürki - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud - Reyna, Reus, Sancho - Haaland

DFB-Pokal heute im Free-TV live: Gladbach gegen Dortmund

Bereits in der vergangenen Spielzeit standen sich die beiden deutschen Topklubs im Pokal gegenüber. Damals ging es in der 2. Runde im Signal-Iduna-Park noch vor Zuschauern heiß zur Sache. Die Westfalen setzten sich am Ende mit 2:1 mit einen Doppelpack von Julian Brandt durch. Marco Rose und Florian Neuhaus sahen damals in der Nachspielzeit den Roten Karton.

Im direkten Vergleich standen sich die beiden Traditionsklubs wettbewerbsübergreifend 104 gegenüber, davon dreimal im DFB-Pokal. Zweimal davon kamen die Fohlen weiter, nur einmal, wie bereits erwähnt hieß der Sieger die Borussia aus Dortmund.

In der Bundesliga unterlagen die Mannen von Edin Terzic am 22. Januar den Gladbachern mit 4:2, in der Tabelle trennen die beiden aktuell vier Plätze.

Die Tabelle der Bundesliga