Borussia Mönchengladbach - BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der DFB-Pokal geht langsam in die heiße Phase. Im Viertelfinale treffen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das K.o.-Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Bei Vizemeister Borussia Dortmund läuft es langsam wieder. Nach mehreren schwachen Wochen konnten sich die Schwarz-Gelben wieder fangen und in der Bundesliga sieben Punkte aus den vergangenen drei Ligaspielen holen. Zudem bezwang man im Champions-League-Achtelfinalhinspiel den FC Sevilla mit 3:2.

Der heutige Kontrahent aus Mönchengladbach hingegen sucht nach den letzten Auftritten weiter nach seiner Form. In den vergangenen fünf Bundesligaspielen sammelten die Fohlen bloß zwei Punkte. In der Champions League verlor man gegen Manchester City mit 0:2.

© getty Marco Rose wird in der kommenden Saison an der Seitenlinie für den BVB agieren.

Was für die Gladbacher spricht: Am 18. Bundesligaspieltag konnte man das Duell gegen Dortmund mit 4:2 für sich entscheiden. Heute tritt man jedoch nicht in der Liga, sondern im DFB-Pokal an, und der hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Für beide Teams bietet der DFB-Pokal zudem die beste Chance, in dieser Saison einen Titel zu holen, nachdem Favorit Bayern München bereits in der 2. Runde an Holstein Kiel scheiterte.

Das Pokalspiel geht am heutigen Dienstag (2. März) im Borussia-Park, der Spielstätte von Borussia Mönchengladbach, über die Bühne. Ab 20.45 Uhr rollt der Ball.

Borussia Mönchengladbach - BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Mönchengladbach und dem BVB gibt es heute live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport 3 HD. Wolf Fuss ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Sky bietet das Viertelfinalspiel außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream an. Um diesen abrufen zu können, werden dem Kunden zwei Optionen geboten - ein SkyGo-Abonnement oder SkyTicket.

Fußballfans haben Grund zur Freude, denn auch im Free-TV wird das Duell heute übertragen. Die ARD übernimmt die Übertragung dafür im TV und im kostenlosen Livestream.

Bundesliga: Die Bilder des "Grauens" von Borussia Dortmund © IMAGO / Udo Gottschalk 1/31 Wir haben Euch bereits die "Bilder des Grauens" aus den Neunzigern und aus den 2000ern gezeigt. Jetzt nehmen wir uns die Klubs vor. Also: Bahn frei für Borussia Dortmund. Echte Liebe - mit Anlauf! © IMAGO / Kicker/Liedel 2/31 Matthias Sammer © IMAGO / Martin Hoffmann 3/31 Mats Hummels © IMAGO / Horstmüller 4/31 Eike Immel © IMAGO / Brenneken 5/31 Andy Möller © IMAGO / HJS 6/31 Gerald Asamoah und Otto Addo © IMAGO / Brenneken 7/31 Ottmar Hitzfeld © imago images 8/31 Philipp Degen und Nuri Sahin © IMAGO / Kosecki 9/31 © IMAGO / Horstmüller 10/31 Norbert Dickel © IMAGO / HJS 11/31 Sven Bender © IMAGO / Sven Simon 12/31 Jürgen Kohler © IMAGO / HJS 13/31 Tomas Rosicky © IMAGO / HJS 14/31 Roman Weidenfeller © IMAGO / teutopress 15/31 Thomas Helmer © IMAGO / Sven Simon 16/31 Jan Koller © IMAGO / Brenneken 17/31 Nevio Scala © IMAGO / Horstmüller 18/31 Teddy de Beer © IMAGO / Brenneken 19/31 Julio Cesar © IMAGO / HJS 20/31 Fredi Bobic © imago images /teutopress 21/31 Vladimir But © IMAGO / Christoph Reichwein 22/31 Kevin Großkreutz © 24.04.2004 23/31 Marcel Reif und Thomas Gottschalk © IMAGO / TriAss 24/31 Christian Wörns © IMAGO / DeFodi 25/31 Shinji Kagawa © IMAGO / Martin Hoffmann 26/31 Mladen Petric © IMAGO / Team 2 27/31 Jürgen Klopp und Nelson Philippe © imago images /De Fodi 28/31 Lucas Barrios © IMAGO / Pressefoto Baumann 29/31 Fredi Bobic © IMAGO / Sven Simon 30/31 Ottmar Hitzfeld © IMAGO / Brenneken 31/31 Jürgen Kohler

Borussia Mönchengladbach - BVB: Viertelfinale im DFB-Pokal im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und im Livestream bietet Euch SPOX zudem auch einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Ihr verpasst mit dem Liveticker auch keine spielentscheidende Aktion. Falls es ins Elfmeterschießen geht, seid Ihr bei SPOX ebenfalls an der richtigen Adresse.

Hier geht's zum DFB-Pokal-Liveticker zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

DFB-Pokal: Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick