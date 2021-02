DFB-Pokal: Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bereits wenige Tage nach der Austragung der Achtelfinalspiele wird im DFB-Pokal heute die Runde der letzten Acht ausgelost. Wann die Gegner von Dortmund, Leverkusen und Co. ermittelt werden und wo Ihr dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Nachdem es den FC Bayern in Runde zwei erwischte, scheiterte Bayer Leverkusen im Achtelfinale an einem unterklassigen Klub. Mit Essen, Regensburg und Kiel sind sogar drei Underdogs noch im Viertelfinale vertreten.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Ziehung der Paarungen im diesjährigen DFB-Pokal-Viertelfinale findet am heutigen Sonntag, 7. Februar, statt. Los geht es um 18.30 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau. Neben der TV-Übertragung stellt Das Erste auch einen kostenlosen Livestream bereit.

Bei der Auslosung übernimmt Weltumsegler Boris Herrmann die Aufgabe als Losfee, DFB-Direktor Oliver Bierhoff fungiert als Ziehungsleiter. Mit Regionalligist Rot-Weiss Essen ist noch ein Team unterhalb der 2. Liga dabei. RWE wird in jedem Fall Heimrecht haben.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Termine

Die Partien im Viertelfinale werden am 2. und 3. März ausgespielt, an beiden Tagen gibt es zwei Spielzeiten (18.30 Uhr und 20.30 Uhr).

Runde Termin Achtelfinale 2./3. Februar 2021 Viertelfinale 2./3. März 2021 Halbfinale 1./2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Viertelfinale live im TV und Livestream

Wie alle Spiele des Wettbewerbs werden auch die vier Viertelfinalpartien live und in voller Länge auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender bietet zu den parallel stattfindenden Spielen sowohl eine Übertragung als Einzelspiel wie auch in der Konferenz an. Zudem steht neben dem TV-Bild für Abonnenten auch ein Livestream via SkyGo bereit.

Auch im Free-TV könnt Ihr bei drei der vier Paarungen live dabei sein. ARD und Sport1 teilen sich wie bereits im Achtelfinale die Live-Berichterstattung auf und bieten ebenso Livestreams an. Eine genaue Zuteilung erfolgt erst nach der Auslosung, wenn die genauen Partien feststehen.

DFB-Pokal: Die Achtelfinalpartien im Überblick

Gleich vier Achtelfinalspiele gingen in die Verlängerung, zwei sogar ins Elfmeterschießen. Mit den Siegen von Essen und Regensburg gab es zwei große Überraschungen.

Termin Paarung Ergebnis 02.02.2021, 18:30 Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n.V. 02.02.2021, 18:30 Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 7:6 i.E. 02.02.2021, 20:45 Werder Bremen - Greuther Fürth 2:0 02.02.2021, 20:45 Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n.V. 03.02.2021, 18:30 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:0 03.02.2021, 18:30 RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 03.02.2021, 20:45 Jahn Regensburg - 1. FC Köln 6:5 i.E. 03.02.2021, 20:45 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:2

DFB-Pokal der Frauen: Die Paarungen im Viertelfinale

Obwohl die Viertelfinalspiele im Wettbewerb der Frauen erst Ende März über die Bühne gehen, wurden die Duelle bereits am 3. Januar ausgelost. Zwei Achtelfinals müssen jedoch noch absolviert werden. So sehen die Spiele aus: