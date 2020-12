DFB-Pokal, Stimmen und Reaktionen zur 2. Runde - Streich nach Pleite in Stuttgart: " Wir sind nicht Real Madrid"

Freiburg-Coach Christian Streich hat seine Mannschaft nach der unglücklichen Niederlage in Stuttgart in Schutz genommen. Rot-Weiss Essen kündigt nach dem Coup gegen Düsseldorf eine Feier an, während Wolfsburg nach Aussage des Trainers einen "Super-Auftritt" hinlegte.

Die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Mittwochsspielen der 2. DFB-Pokalrunde (Quellen: Sky, ARD und NDR)

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:1)

Marco Kehl-Gomez (Rot-Weiss Essen): "Heute waren wir eiskalt vor dem Tor, das muss man sagen. Wir hatten wenig Chancen, die haben wir dann aber sofort verwertet. Natürlich wird noch ein bisschen gefeiert."

Rouven Hennings (Fortuna Düsseldorf): "Die letzten vier, fünf Minuten haben wir es mit der Brechstange versucht, aber sind leider nicht mehr zum Torerfolg gekommen."

VfL Wolfsburg - SV Sandhausen 4:0 (3:0)

Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Das war ein Superauftritt von uns. Wir wollten uns von der schwierigen Voraussetzungen rund um Corona nicht beeindrucken lassen. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir nicht nachgelassen und hatten die totale Spielkontrolle. Aber wir sind natürlich jetzt froh, dass wir ein paar Tage Pause haben."

VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 (1:0)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gespielt, in der zweiten haben wir toll gekämpft. Beide Mannschaften haben viel Leidenschaft gezeigt. Wir sind nach dem Aufstieg auf einem sehr guten Weg, lernen und wachsen mit jedem Spiel. Ich freue mich auf mehr."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...über "Wir mussten nach dem Rückstand viel arbeiten und haben mit Ball ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Dann tut's richtig weh, weil du hinterherlaufen musst. Wie die Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit reingearbeitet hat - das ist aller Ehren wert. Ich bin sehr zufrieden mit der Haltung. Das Spiel hätte nicht mehr länger dauern dürfen, sonst hätten wir es noch gewonnen. Dass du 30 Minuten hast, wo der ein oder andere die falsche Entscheidung trifft, ist normal. Wir sind der SC Freiburg, nicht Real Madrid."

Christian Günter (SC Freiburg): "Wir sind schwer reingekommen, hatten schwere Beine. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Dinger auf dem Fuß, aber so läuft's halt, wenn du kein Tor schießt. Heute hat nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen."

Hannover 96 - Werder Bremen 0:3 (0:2)

Kenan Kocak (Trainer Hannover 96): "Ich denke, das war ein verdienter Sieg von Werder Bremen. Wir haben zu schnell, zu einfach die Bälle hergeschenkt. Die Gegentreffer waren zu einfach. Wir sind sehr enttäuscht."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Das war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, sehr kontrolliert, sehr klar. Der Sieg war nicht gefährdet. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung."

Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen): "Ich bin sehr froh, dass wir weiter gekommen sind. Werder hat im Pokal viel Tradition. Wir wollen viel erreichen."

