Nach langen Kontroversen trifft der FC Schalke 04 im letzten Spiel der ersten Pokalrunde heute auf den bayrischen Vertreter 1. FC Schweinfurt und will Selbstvertrauen für die Bundesliga sammeln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 gegen 1. FC Schweinfurt: DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Bei den Knappen hofft man darauf, die schier endlose Negativserie endlich zu brechen. Seit 22 Spielen warten die Königsblauen auf einen Sieg in der Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart reichte es am Freitag nur zu einem Unentschieden. "Im letzten Drittel sind wir zu harmlos. Das ist bei weitem nicht so, wie wir uns das vorstellen", erklärte ein ernüchterter Trainer Manuel Baum nach dem Spiel.

Vor Beginn:

Wie dem auch sei: Die Partie wird heute ohne Beteiligung von Türkgücü stattfinden - und Schweinfurt rechnet sich durchaus Chancen aus: "Klar ist Schalke alles andere als gut drauf. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Team eine hohe individuelle Qualität besitzt. Wenn der Knoten irgendwann platzt, wird S04 auch wieder erfolgreicher sein", erklärte Schweinfurts Trainer Tobias Strobl.

Vor Beginn:

Am Dienstag fällte das Schiedsgericht das Urteil: Schweinfurt darf spielen. Erleichtert zeigte sich BFV-Präsident Rainer Koch, der ein Ende des "juristischen Schauspiels" sah, Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny sprach von einem "traurigen Tag für die Gerichtsbarkeit" und einem "Micky-Maus-Gericht", das Urteil sei "so nicht zulässig". Man prüfe den Gang vor den Bundesgerichtshof.

Vor Beginn:

Eine endlose Geschichte war der Streit zwischen Schweinfurt und Türkgücü München, wer denn nun gegen die Schalker antreten darf. Türkgücü sah sich als Regionalliga-Meister als einzig möglicher Pokalteilnehmer, der Bayrische Fußballverband bestimmte mit Schweinfurt den Tabellenzweiten der abgelaufenen Saison.

Vor Beginn:

Los geht es heute um 16.30 Uhr, gespielt wird in der Schalker Veltins-Arena, obwohl das Heimrecht eigentlich bei den Schweinfurtern liegt. Geleitet wird die Begegnung von Sven Jablonski aus Bremen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokalspiels FC Schalke 04 gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Die erste Runde wird mit dieser Partie abgeschlossen.

DFB-Pokal: Schalke gegen Schweinfurt heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Schalke 04 gegen den 1. FC Schweinfurt im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Stattdessen wird die Begegnung wie alle weiteren Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge von Sky gezeigt.

Der Pay-TV-Sender geht um 16.15 Uhr auf Sky Sport 1 HD auf Sendung, Kommentator Marcus Lindemann begleitet Euch durch die Partie. Via SkyGo könnt Ihr neben der TV-Übertragung auch im Livestream dabei sein, mit SkyTicket gibt es auch eine Option für Nicht-Abonnenten.

Schalke gegen Schweinfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Schalke 04 fehlt der gesperrte Ozan Kabak sowie ein namentlich nicht genannter Spieler mit einem positiven Coronatest, ansonsten ist mit einer Rotation im Vergleich zur Aufstellung in der Bundesliga zu rechnen. Unter anderem dürften Ibisevic, Raman und Skrzybski Spielpraxis sehen.

Schalke : Rönnow - Thiaw, Sane, Nastasic - Ludewig, Oczipka - Mascarell - Harit, Skrzybski, Raman - Ibisevic

: Rönnow - Thiaw, Sane, Nastasic - Ludewig, Oczipka - Mascarell - Harit, Skrzybski, Raman - Ibisevic Schweinfurt: Zwick - M. Bauer, Rinderknecht, Grözinger - Fery, Böhnlein - Cekic, Ramser, Danhof, Martin Thomann - Jabiri

Die längsten Sieglos-Serien in der Bundesliga © imago images / Nordphoto 1/12 Schalke 04 ist nach dem 1:1 gegen Stuttgart seit 22 Spielen ohne Bundesliga-Sieg. In der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse ist nur eine Mannschaft noch länger ohne drei Punkte gewesen. SPOX zeigt die längsten Durststrecken in der Bundesliga. © imago images / kicker 2/12 FORTUNA DÜSSELDORF | 19 Spiele ohne Sieg | Von 23.11.1991 bis 09.05.1992 © imago images / WEREK 3/12 HERTHA BSC | 19 Spiele ohne Sieg | Von 02.04.1983 bis 14.10.1990 © imago images / Ferdi Hartung 4/12 1. FC SAARBRÜCKEN | 19 Spiele ohne Sieg | Von 21.01.1979 bis 08.09.1985 © imago images / Ferdi Hartung 5/12 TSV 1860 München | 19 Spiele ohne Sieg | Von 11.04.1970 bis 05.11.1977 © imago images / Werner Otto 6/12 ALEMANNIA AACHEN | 19 Spiele ohne Sieg | Von 05.12.1969 bis 30.04.1970 © imago images / Sven Simon 7/12 1. FC NÜRNBERG | 20 Spiele ohne Sieg | Von 07.10.2018 bis 17.03.2019 © imago images / Eibner 8/12 1. FC KAISERSLAUTERN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 30.11.2011 bis 14.04.2012 © imago images / Rust 9/12 DYNAMO DRESDEN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 22.10.1994 bis 12.05.1995 © imago images / WEREK 10/12 BLAU-WEISS 90 BERLIN | 21 Spiele ohne Sieg | Von 03.09.1986 bis 24.04.1987 © imago images / Sven Simon 11/12 FC SCHALKE 04 | 22 Spiele ohne Sieg | Seit 25.01.2019 © imago images / Horstmüller 12/12 TASMANIA BERLIN | 31 Spiele ohne Sieg | Von 21.08.1965 bis 14.05.1966

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

Überraschungen gab es in der 1. Runde in Braunschweig und Essen, die sich gegen Erstligisten durchsetzten: Die Eintracht siegte gegen Hertha BSC mit 4:3, Rot-Weiss Essen gegen Bundesliga-Aufsteiger Bielefeld.