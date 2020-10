FC Bayern München im DFB-Pokal: Termin, Kader, Übertragung

Bereits einen Tag nach der Länderspielpause steht für den FC Bayern am Donnerstag das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an. Alle Infos zum Nachholspiel gegen den 1. FC Düren und der Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Ihr möchtet die Zeit bis zum Pokalspiel der Bayern überbrücken? Schaut Euch für einen Monat kostenlos die Nations League auf DAZN an!

DFB-Pokal zwischen Bayern und Düren: Termin, Anstoß

Ursprünglich sollte die Begegnung zwischen Düren und Bayern wie alle weiteren Erstrundenspiele im September stattfinden, der Rekordmeister bekam aufgrund seines Champions-League-Erfolgs jedoch eine verlängerte Pause.

Neuer Termin ist der kommende Donnerstag, der 15. Oktober. Weil der 1. FC Düren auf sein Heimrecht verzichtet hat, wird das DFB-Pokalspiel in der Allianz-Arena in München ausgetragen - ohne Zuschauer.

DFB-Pokal: FC Bayern gegen 1. FC Düren im TV und Livestream

Die Partie des FC Bayern wird live und in voller Länge bei Sky übertragen, sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, Kai Dittmann wird Euch als Kommentator durch den Abend begleiten.

Die kostenlose Übertragungsvariante findet Ihr bei Sport1. Auch dort habt Ihr die Wahl zwischen dem TV und Livestream.

DFB-Pokal: Bayern gegen Düren im Liveticker auf SPOX

Wenn Ihr gerade unterwegs seid, könnt Ihr auch mit unserem Liveticker auf dem aktuellen Stand bleiben. Wählt in unserem Kalender einfach den Ticker zu Bayern und Düren und verpasst keine wichtige Aktion.

FC Bayern im DFB-Pokal: Kader, voraussichtliche Aufstellung

Hansi Flick wird seine Aufstellung am Donnerstag vermutlich etwas anpassen müssen, viele seiner Spieler sind an den beiden Tagen zuvor noch für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Niklas Süle stehen am Dienstag für den DFB gegen die Schweiz auf dem Platz - Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und David Alaba müssen sogar am Vorabend des DFB-Pokalspiels noch ran.

Dementsprechend werden wohl einige Youngster ihre Chance bekommen, so könnte Flick sein Team gegen Düren aufstellen:

FC Bayern: Nübel - Sarr, Richards, Boateng, Davies - Martínez, Roca - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

© imago images

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der ersten Runde

Bis auf das Spiel von Schalke 04, das ebenfalls verschoben wurde, sind alle übrigen Partien der ersten Runde bereits absolviert. Hier seht Ihr sämtliche Ergebnisse:

DFB-Pokal: Der Weg zum Finale