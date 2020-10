FC Bayern München gegen den 1. FC Düren - DFB-Pokal, 1. Runde: Ort, Datum, TV-Übertragung

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München auf den Fünftligisten 1. FC Düren. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann das Nachholspiel stattfindet. Außerdem zeigen wir Euch, wie Ihr die Partie live sehen könnt.

Aufgrund des straffen Terminplans und der Länderspielpause wird der FC Bayern auf viele Spieler verzichten. Die Partie hätte eigentlich vor dem Bundesliga-Start stattgefunden, wurde aber aufgrund des Gewinns der Champions League und der damit verbundenen kürzeren Vorbereitungszeit des FCB verschoben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern München - 1. FC Düren: Ort und Datum

Die Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Düren steigt am kommenden Donnerstag (15. Oktober) um 20.45 Uhr. Der Fünftligist aus Düren hat das Heimrecht, welches einem Amateurklub eigentlich zusteht, abgegeben und dem deutschen Rekordmeister die Organisation überlassen.

Somit wird die Begegnung in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Aufgrund des zu hohen Inzidenzwertes sind allerdings keine Zuschauer zugelassen.

DFB-Pokal: FC Bayern vs. Düren live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayern München und dem 1. FC Düren in der 1. Runde des DFB-Pokals könnt Ihr live im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Sender Sport1 besitzt die Rechte am Spiel und bietet obendrein einen kostenfreien Livestream an.

Darüber hinaus zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung live in voller Länge. Der Bezahlsender überträgt alle Spiele des DFB-Pokals. Auch hier gibt es die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen. Abonnenten mit Sky Go und Nicht-Kunden mit Sky Ticket (Sportpaket).

FC Bayern gegen Düren im Liveticker verfolgen

Wer unterwegs sein sollte und Bayern München gegen den 1. FC Düren nicht live sehen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine wichtigen Ereignisse. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München voraussichtlich ohne 13 Spieler

Es ist bekanntlich keine normale Saison, weshalb besondere Maßnahmen erforderlich sind. Da beim FC Bayern gleich elf Spieler - Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle (alle DFB-Team), Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso (alle Frankreich), Robert Lewandowski (Polen) und David Alaba (Österreich) - auf Länderspielreise sind und noch am Dienstag bzw. Mittwoch im Einsatz sind, muss Trainer Hansi Flick seine Aufstellung mächtig anpassen.

Darüber hinaus waren mit Leroy Sane und Tanguy Nianzou zuletzt zwei Spieler angeschlagen. Die beiden Neuzugänge befinden sich zwar im Lauftraining, sollen aber nicht überhastet in die Mannschaft zurückkehren. Lediglich Kurzeinsätze nach Einwechslung gelten als möglich.

Somit muss Flick auf 13 Spieler verzichten. Neben den Last-Minute-Transfers Douglas Costa, Marco Roca, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr werden voraussichtlich auch einige Talente und Keeper Alexander Nübel ihre Chance bekommen - so könnte die Aufstellung aussehen:

FCB: Nübel - Sarr, Richards, Boateng, Davies - Martínez, Roca - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Ohne 13?! So könnte der FC Bayern München in der 1. Runde im DFB-Pokal spielen © imago images / Sven Simon 1/15 Der FC Bayern München muss am Donnerstag im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren voraussichtlich auf 13 Spieler verzichten. SPOX ordnet die Situation ein und zeigt, wie der FCB spielen könnte. © imago images / Philippe Ruiz 2/15 Die absurd hohe Zahl an fehlenden Spielern ist auf den straffen Spielplan des Quintuple-Siegers zurückzuführen. Gleich elf Spieler sind auf Länderspielreise, Leroy Sane und Tanguy Nianzou fehlten zudem zuletzt angeschlagen. © imago images / Schüler 3/15 Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka und Gnabry (alle DFB-Team), Pavard, Tolisso, Hernandez und Coman (Frankreich) sowie Lewandowski (Polen) und Alaba (Österreich) sind noch am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. © imago images / Philippe Ruiz 4/15 Somit könnten gleich mehrere Spieler ihr Pflichtspieldebüt geben. Die Neuzugänge Alexander Nübel, Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf Einsatzzeit machen. © imago images / Sven Simon 5/15 TOR - ALEXANDER NÜBEL: Die neue Nummer zwei des FC Bayern gehört zu den größten Torwarttalenten des Landes. Aber: In der vergangenen Saison leistete er sich einige Patzer auf Schalke. Er soll von Neuer lernen und geformt werden. © imago images / Lackovic 6/15 ABWEHR - BOUNA SARR: Der lang ersehnte Rechtsverteidiger-Backup kam am Deadline Day für acht Millionen Euro von Olympique Marseille - und bietet Flick endlich mehr Optionen. Der frühere Flügelspieler hat enorme Qualitäten in der Offensive. © imago images / Sven Simon 7/15 CHRIS RICHARDS: Zeigte beim 4:3-Sieg gegen Hertha BSC erste gute Ansätze auf der rechten Abwehrseite. Dabei musste er aber angeschlagen runter. Künftig soll der 20-Jährige als Innenverteidiger aufgebaut werden. © imago images / Lackovic 8/15 JEROME BOATENG: Durch die Ausbootung aus der Nationalmannschaft kann Flick auf die Erfahrung des langjährigen FCB-Verteidigers setzen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, einen Verbleib kann er sich aber dennoch vorstellen. © imago images / Sven Simon 9/15 ALPHONSO DAVIES: Erst verletzt, dann etwas müde. Der junge Kanadier ist in der neuen Saison noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Gegen Hertha wurde er offensiv eingesetzt. Im Pokal soll er Spielpraxis sammeln. © imago images / Markus Ulmer 10/15 MITTELFELD - JAVI MARTINEZ: Der Spanier war eigentlich schon weg, bleibt aber noch eine Saison in München. Die Rückkehr nach Bilbao scheiterte am fehlenden Geld. Im nächsten Sommer kann er ablösefrei gehen. © imago images / Philippe Ruiz 11/15 MARC ROCA: Die Bayern wollten den 23-Jährigen bereits im vergangenen Sommer von Espanyol Barcelona verpflichten. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Die Spielweise? Eine Mischung aus Xabi Alonso und Busquets. © imago images / Sven Simon 12/15 DOUGLAS COSTA: Es war wohl die größte Überraschung am Deadline Day - der Brasilianer kehrt per Leihe für ein Jahr von Juventus Turin an die Isar zurück. Von 2015 bis 2017 hatte der Flügelflitzer bereits für Furore gesorgt. © imago images / Sven Simon 13/15 THOMAS MÜLLER: Die gleiche Nummer wie bei Boateng. Flick setzt seit seiner Übernahme auf den Ur-Bayer, der das Vertrauen mit überragenden Leistungen zurückzahlt. In der Liga steht er bereits bei einem Tor und drei Vorlagen. © imago images / Lackovic 14/15 JAMAL MUSIALA: Das Offensivtalent durfte bereits Bundesliga-Luft schnuppern und erzielte sein erstes Tor gegen Schalke 04. In dieser Saison kann sich der 17-Jährige trotz des Transfers von Costa auf Einsatzzeit einstellen. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 STURM - ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Mit PSG konnte er sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und kam somit ablösefrei. Als Edeljoker soll er Lewandowski entlasten und Pausen ermöglichen.

DFB-Pokal, 1. Runde: Ergebnisse im Überlick

Neben dem FC Bayern startet auch Schalke 04 später in den Wettbewerb. Ein Rechtsstreit zwischen Türkgücü München und dem bayerischen Fußball-Verband verhinderte eine sofortige Austragung. Der aufstrebende Klub und Drittliga-Aufsteiger hatte den 1. FC Schweinfurt vorerst aus der Partie geklagt. Auf welche der beiden Teams S04 dann am 4. November trifft, ist weiterhin noch nicht klar.