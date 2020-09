Arminia Bielefeld blamiert sich in Essen - HSV erlebt Debakel in Dresden

Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich kurz vor seiner ersten Bundesliga-Saison seit elf Jahren kräftig blamiert. Die Ostwestfalen flogen durch ein 0:1 (0:1) bei Regionalligist Rot-Weiss Essen als zweiter Erstligist aus dem DFB-Pokal. Eine Überraschung gelang auch Drittligist Dynamo Dresden beim klaren 4:1 (2:0) gegen den Hamburger SV. Hannover 96 gewann das Zweitliga-Duell bei den Würzburger Kickers 3:2 (1:0).

Simon Engelmann (33.) schoss den Niederrheinpokalsieger Essen zum ersten Mal seit neun Jahren in die zweite Runde, die am 22./23. Dezember ausgespielt wird. Bielefeld kann sich bereits vor dem langersehnten Bundesligaauftakt bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) ganz auf das Projekt Klassenerhalt konzentrieren. Hierzu müssen die Ostwestfalen deutlich zulegen: Beim Underdog war das Team um Kapitän Fabian Klos offensiv lange harmlos und defensiv anfällig.

"Es ist nicht zu erklären. Ich habe keine Begründung für die Leistung in der ersten Halbzeit. Da muss ich die Mannschaft fragen, was los war", sagte ein frustrierter Arminia-Trainer Uwe Neuhaus und fügte an: "Das trübt die Laune und wird die Laune bis Frankfurt bestimmen."

Der 60-Jährige wurde vor allem in den ersten 45 Minuten bitter enttäuscht. Vor 300 Zuschauern, darunter dem früheren Essen-Profi Otto Rehhagel, war rein gar nichts vom Klassenunterschied zu sehen. Vielmehr gelang es den Gastgebern, den Bundesligarekordaufsteiger (achtmal) schon mit Fußball-Einmaleins vor Rätsel zu stellen.

Essen stand defensiv stabil, setzte auf körperliches Spiel und hohe Bälle. Bereits in der 3. Minute war Keeper Stefan Ortega beim Schuss des früheren U21-Europameisters Dennis Grote gefordert. Nach der anschließenden Ecke köpfte Alexander Hahn nur knapp über das Tor.

Essen - Bielefeld: Schlussoffensive der Arminia wird nicht belohnt

In der Folge presste Bielefeld besser, kam aber kaum mal gefährlich vor das Tor des tief gefallenen Pokalsiegers von 1953. Auf der Gegenseite zeigte Essen, wie es geht: Zwei schnelle und saubere Pässe, an deren Ende Mittelstürmer Engelmann eiskalt zuschlug. Bielefelds Neuzugang Jacob Laursen sah dabei ganz schlecht aus.

Nach der Pause stellte Neuhaus von 4-3-3 auf 4-2-2 um, Augsburg-Leihgabe Sergio Cordova unterstützte nun Klos im Sturmzentrum. Die Aktionen der Bielefeld wurden zwingender, in der 67. Minute stand beim Freistoß von Marcel Hartel nur noch der Pfosten im Weg.

Bei immer noch mehr als 25 Grad ging es in der Schlussphase nur noch über den Kampf. Bielefeld versuchte aus fast allen Lagen sein Glück, Essen warf alles in die Verteidigung seines Tores.

DFB-Pokal: Hannover besiegt Würzburg im Zweitliga-Duell

Hendrik Weydandt (23.), Dominik Kaiser (59.) und Timo Hübers (78.) verhinderten mit ihren Treffern ein frühes 96-Aus wie in der vergangenen Saison. Damals unterlag Hannover in der ersten Pokalrunde beim Karlsruher SC (0:2), den die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak am Samstag zum Ligaauftakt empfängt. Die Treffer von Würzburgs Arne Feick (89.) und Robert Herrmann (90.+5/Foulelfmeter) änderten nichts mehr.

Beide Mannschaften spielten sich zunächst nur wenige Torchancen heraus, Weydandt nutzte die erste echte Möglichkeit effektiv und traf aus kurzer Distanz nach einem langen Ball von Niklas Hult. Hannover ließ in der Folge nicht nach und bereitete der Würzburger Abwehr immer wieder Probleme. Marvin Ducksch legte für Kaiser im Strafraum quer, der die Führung ausbaute. Hübers sorgte für die Entscheidung.

In der Liga treffen die beiden Teams am 22. November das erste Mal aufeinander, dann ist Hannover erneut in Würzburg zu Gast.

HSV schon wieder in Not: Pokal-Aus in Dresden

Yannick Stark (3.), Robin Becker (16.), Christoph Daferner (53.) und Sebastian Mai (90.+2./Handelfmeter) erzielten die Treffer vor 10.053 Zuschauern für den siebenmaligen Pokalsieger der DDR. Die Hamburger, die den Bundesligaaufstieg in der Rückrunde der vergangenen Saison leichtfertig verspielt hatten, vergaben hingegen gute Möglichkeiten und standen in der Defensive unsicher. Amadou Onana (89.) gelang nur das zwischenzeitliche 1:3.

Stark nutzte die erste Lücke in der neu formierten HSV-Abwehr. Daferner traf acht Minuten später nur den Pfosten, ehe Becker erhöhte. Der dreimalige Pokalsieger kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel. Tim Leibold (36.) und Lukas Hinterseer (37.) ließen zwei gute Chancen aber ungenutzt.

Die Gäste starteten in der zweiten Halbzeit offensiv, wurden durch Daferners Distanzschuss aber überrascht. Trotz des Rückschlags versuchten die Hamburger aber noch einmal alles, hatten beim Pfostenschuss von Khaled Narey (68.) aber Pech.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Ergebnisse am Montag

Dynamo Dresden - Hamburger SV 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Stark (3.), 2: Becker (16.), 3:0 Daferner (53.), 3:1 Onana (89.), 4:0 Mai (90.+5/Elfmeter)

Würzburger Kickers - Hannover 96 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Weydandt (23.), 0:2 Kaiser (59.), 0:3 Hübers (78.), 1:3 Feick (89.), 2:3 Herrmann (90.+5/Elfmeter)

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Engelmann (33.)