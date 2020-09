DFB-Pokal: Zwei Coronafälle bei Waldhof Mannheim - Partie gegen Freiburg wohl vor Absage

Das DFB-Pokalspiel zwischen Drittligist Waldhof Mannheim und dem Bundesligisten SC Freiburg am Sonntagabend (18.30 Uhr im Liveticker) steht wohl vor der Absage. Wie die Mannheimer am Samstagnachmittag bekannt gaben, wurden zwei Personen bei der Testreihe am Freitag positiv auf COVID-19 getestet.

Laut Vereinsangaben befinden sich die gesamte Mannschaft, der Trainerstab sowie einige Mitarbeiter des Vereins derzeit in häuslicher Quarantäne. Alle Personen seien symptomfrei.

Die Waldhof-Verantwortlichen seien mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem zuständigen Gesundheitsamt "in die Abstimmung gegangen, um die weitere Vorgehensweise hinsichtlich des morgigen DFB-Pokalspiels gegen den SC Freiburg abzustimmen."