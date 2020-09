Union Fürstenwalde gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream: DFB-Pokal live sehen

Für den VfL Wolfsburg steht heute der Auftakt in die DFB-Pokal-Saison 2020/21 an. Dafür müssen die Wölfe gegen Union Fürstenwalde ran. Wir geben Euch alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

VfL Wolfsburg im DFB-Pokal gegen Union Fürstenwalde: Datum, Anstoß, Austragungsort

De VfL Wolfsburg greift am heutige Samstag (12. September) gegen Regionalligist Union Fürstenwalde in den diesjährigen DFB-Pokal ein. Gespielt wird im AOK Stadion in Wolfsburg, der eigentlichen Heimstätte der Frauen und der U23-Mannschaft der Wölfe. Grund dafür ist, dass keine Zuschauer zugelassen sind. Zunächst hatte der VfL noch bis zu 3000 Zuschauern spekuliert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr, parallel mit acht weiteren Pokalspielen.

Aufgrund der Coronakrise hat sich Fürstenwalde dazu entschieden, sein Heimrecht abzugeben, um den Ausrichtungskosten für das Pokalspiel zu entgehen. Diese können sich für einen Amateur-Verein auf bis zu 50.000 Euro belaufen, ohne Ticketeinnahmen ist diese Summe nicht zu stemmen.

Datum Anpfiff Heim Gast Samstag, 12. September 15.30 Uhr FV Engers VfL Bochum Samstag, 12. September 15.30 Uhr FC Oberneuland Borussia Mönchengladbach Samstag, 12. September 15.30 Uhr RSV Meinerzhagen Greuther Fürth Samstag, 12. September 15.30 Uhr Union Fürstenwalde VfL Wolfsburg Samstag, 12. September 15.30 Uhr 1860 München Eintracht Frankfurt Samstag, 12. September 15.30 Uhr FC Nürnberg RB Leipzig Samstag, 12. September 15.30 Uhr SV Todesfelde VfL Osnabrück Samstag, 12. September 15.30 Uhr VSG Altglienicke 1. FC Köln Samstag, 12. September 15.30 Uhr Eintracht Celle FC Augsburg Samstag, 12. September 18.30 Uhr Karlsruher SC Union Berlin Samstag, 12. September 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 FC Erzgebirge Samstag, 12. September 18.30 Uhr FC Ingolstadt Fortuna Düsseldorf Samstag, 12. September 20.45 Uhr Carl Zeiss Jena Werder Bremen

Union Fürstenwalde gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream: DFB-Pokal live sehen

Union Fürstenwalde gegen den VfL Wolfsburg läuft heute exklusiv im Pay-TV bei Sky.

Auf Sky Sport 8 HD beginnt der Pay-TV-Sender um 15.15 Uhr seine Übertragung aus Wolfsburg mit Kommentator Sven Haist. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch als Teil der großen Konferenz auf Sky Sport 2 HD verfolgen. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 14.30 Uhr.

Einen Livestream zu der Partie sowie zur Konferenzschaltung bietet Sky auch an, hier stehen Euch die beiden Varianten Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

DFB-Pokal live: Union Fürstenwalde gegen VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Wer nicht auf die Übertragung zurückgreifen kann oder will, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene.

© imago images / Christian Schroedter

DFB-Pokal: Admir Mehmedi warnt vor Fürstenwalde

Auf dem Papier ist Wolfsburg natürlich klarer Favorit, ausruhen auf dieser Tatsache will man sich aber nicht. Der Pokal schreibt schließlich seine eigenen Regeln, wie auch VfL-Flügelspieler Admir Mehmedi weiß.

"Leichte Aufgaben im Pokal? Das kenne ich auch aus der Nationalmannschaft gegen kleinere Nationen ...", sagte der Schweizer im Vorfeld der Partie und betonte, dass sich der Favorit oft schwertun würde.

"Da kann man nur verlieren, man kann nur was falsch machen", fügte er an. Außerdem erwartet er einen kämpferischen Gegner. "Es wird nicht angenehm, die werden uns nicht den roten Teppich ausrollen."