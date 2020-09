DFB-Pokal heute live: Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Heute geht es mit dem DFB-Pokal weiter. Unter anderem absolvieren der HSV und der BVB ihre Partien. SPOX gibt einen Überblick über die Spiele und zur Übertragung im TV und Livestream.

Bis auf Hertha BSC, das am Freitag bei Eintracht Braunschweig mit 4:5 verlor, sind bislang alle Bundesligisten eine Runde weitergekommen. Mit Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund spielen heute zwei weitere Bundesligisten. Die Spiele von Bayern München und Schalke 04 wurden verlegt. Die Bayern bekamen nach dem Triumph beim Champions-League-Turnier in Lissabon eine Woche länger Pause. Die Partie der Schalker hingegen wurde verlegt, da es Unklarheiten bezüglich des Gegners gibt.

DFB-Pokal: Die Spiele des heutigen Tages

Bereits um 18.30 Uhr startet der Pokal-Tag. Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden empfängt den HSV, Zweitligaaufsteiger Würzburg bekommt es mit Hannover 96 zu tun und Bundesligaaufsteiger Bielefeld gastiert bei Rot-Weiss Essen. Am Abend steht dann das Spiel vom BVB in Duisburg an.

Spielbeginn Heim Auswärts 18.30 Uhr Dynamo Dresden Hamburger SV 18.30 Uhr Würzburger Kickers Hannover 96 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Arminia Bielefeld 20.45 Uhr MSV Duisburg Borussia Dortmund

DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die heutigen Spiele des DFB-Pokals werden von zwei Anbietern übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an allen Partien des DFB-Pokals gesichert. Bei Sky könnt Ihr neben den Einzelspielen auch eine Konferenz sehen. Um 18 Uhr startet die Übertragung auf Sky für die frühen Spiele, um 20.30 Uhr startet dann die Übertragung für das BVB-Spiel.

Die ARD hingegen hat sich die Übertragungsrechte an einem Pokalspiel der ersten Runde, dem BVB-Spiel, gesichert. Dort startet die Übertragung um 20.15 Uhr.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch mehrere Livestream-Möglichkeiten:

Für Sky -Kunden: in der SkyGo-App

-Kunden: in der SkyGo-App Ohne Sky -Abo mit einem Sky Ticket

-Abo mit einem Sky Ticket unter Sportschau.de

DFB-Pokal, 1. Runde: Konferenz im Liveticker

SPOX hat zu jeder Partie des DFB-Pokals einen Liveticker im Angebot. Schon gewusst? Auf SPOX gibt es täglich zahlreiche Liveticker zu den unterschiedlichsten Events der Sport-Welt.

DFB-Pokal: Der Weg zum Finale

Die zweite Runde des DFB-Pokal steht erst Ende Dezember an. Am 22. und 23. Dezember duellieren sich die Teams und kämpfen ums Weiterkommen. Das Finale des Pokals findet 2021 an einem Donnerstag, dem 13. Mai, statt.