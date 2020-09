MSV Duisburg gegen BVB: TV, Termin, Datum – Übertragung der 1. Runde im DFB Pokal

Zum Auftakt in die neue Spielzeit gastiert der BVB in der 1. Runde des DFB Pokals beim MSV Duisburg. Alle Informationen zu dieser Partie und der Übertragung erhaltet Ihr in diesem Artikel.

Letzte Saison war für Borussia Dortmund bereits im Achtelfinale des DFB Pokals Schluss. Die Schwarz-Gelben mussten sich 3:2 gegen Werder Bremen geschlagen geben und blieben damit unter ihren Ansprüchen. Im diesjährigen Pokalwettbewerb wollen die Mannen von Lucien Favre es besser machen.

Der MSV Duisburg, der lange Zeit auf den Aufstiegsplätzen rangierte, sich letztlich jedoch auf Rang fünf wiederfand und erneut in der 3. Liga an den Start geht, strich die Segel in der zweiten Runde. Gegen die TSG Hoffenheim hieß im Oktober des vergangenen Jahres 0:2.

MSV Duisburg gegen BVB: Termin und Datum in der 1. Runde DFB Pokal

Die Losfee bescherte den Meiderichern nun also das Nachbarschaftsduell mit dem BVB. Der Zweitplatzierte der letzten Bundesliga-Spielzeit muss am Montag, dem 14. September, an der Wedau antreten. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Partie: MSV Duisburg - Borussia Dortmund

MSV Duisburg - Borussia Dortmund Termin: Montag, 14. September

Montag, 14. September Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Übertragung: ARD / Sky

© imago images / pmk

MSV Duisburg gegen BVB im TV: Übertragung des DFB Pokals im Free-TV

Das Gastspiel des BVB in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena wird live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD darf eine Partie der 1. Runde des DFB Pokals ausstrahlen und entschied sich für ebendiese.

Die Übertragung beginnt am Montag, dem 14. September, um 20.15 Uhr und wird von folgendem Team begleitet:

Moderation: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Thomas Broich

Nach Schlusspfiff werden außerdem Zusammenfassungen der anderen Montagsspiele gezeigt und das ARD bietet sein Programm zusätzlich im Livestream an.

MSV Duisburg gegen BVB im TV und Livestream: Übertragung bei Sky

Die zweite, kostenpflichtige Option, ist die Übertragung bei Sky. Der Pay-TV-Sender hält umfassende Rechte am DFB Pokal und strahlt alle 63 Spiele des gesamten Turniers aus. So auch am Montagabend.

Sender: Sky Sport 3 (HD) / Sky Sport 6 (HD)

Sky Sport 3 (HD) / Sky Sport 6 (HD) Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Um die Partie sehen zu können, ist ein Abo bei Sky vonnöten. Kurzfristig Entschlossene können sich zudem SkyTicket als Alternative zulegen. Zuletzt bietet Sky allen Kunden die Möglichkeit, das Angebot über einen Livestream zu verfolgen. Hierbei wird auf die App SkyGo zurückgegriffen, welche jedoch nur mit laufendem Abonnement nutzbar ist.

Duisburg - BVB und drei weitere Spiele: DFB Pokal, 1. Runde am Montag

Zur Primetime um 20.45 Uhr treten nur die Profis des BVB gegen den Ball. Am frühen Abend um 18.30 Uhr jedoch stehen noch drei weitere Erstrundenpartien auf dem Programm.