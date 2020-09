DFB-Pokal, 1. Runde: SSV Ulm 1846 gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SSV Ulm 1846 spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SSV Ulm 1846 gegen Erzgebirge Aue: Termin, Anpfiff und Spielstätte

Die Begegnung zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem FC Erzgebirge Aue ist am heutigen Samstag (12. September) für 18.30 Uhr angesetzt.

Die Ulmer empfangen die Gäste aus dem Erzgebirge im Donaustadion. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen nur 500 Personen ins Stadion, dazu zählen aber auch Kameraleute, die Presse etc. - es werden also nicht ganz 500 Fans da sein, um ihr Team anzufeuern.

DFB-Pokal, 1. Runde: Ulm gegen Aue heute live im TV und Livestream

Die Partie ist heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen.

Der Bezahlsender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge ab 18.25 Uhr auf Sky Sport 6 & HD. Jaron Steiner wird das Duell kommentieren.

Ihr habt dort auch die Option, die heutige Tages-Konferenz zu schauen und über alle Tore aus allen Spielen zu jubeln. Die Konferenz mit Moderatorin Britta Hofmann läuft bereits ab 14.30 Uhr bis tief in den Abend auf Sky Sport 2 & HD. In der Konferenz ist Kommentator Karsten Petrzika für Ulm vs. Aue zuständig.

Beide Übertragungen könnt Ihr auch mithilfe des Sky Tickets oder der "Sky Go"-App im Livestream empfangen.

© imago images / Eibner

DFB-Pokal, 1. Runde: Ulm gegen Aue heute im Liveticker

Falls Ihr nicht Sky-Kunde seid oder aus anderen Gründen nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten die SPOX-Liveticker Euch die perfekte Alternative. Auch dort könnt Ihr entscheiden, ob Ihr Euch auf das Einzelspiel zwischen Ulm und Aue konzentrieren wollt, oder lieber die gesamte DFB-Pokal-Action auf einmal verfolgen wollt: Das geht im heutigen Konferenz-Ticker (Start: 15.30 Uhr).

Erzgebirge Aue in der Saison 2019/20 der 2. Bundesliga

Erzgebirge Aue hat die vergangene Saison der 2. Bundesliga auf dem 7. Platz der Tabelle abgeschlossen. Der Klub hatte zum Saisonende acht Punkte Rückstand auf den 1. FC Heidenheim und den Relegationsplatz drei. Kann Cheftrainer Dirk Schuster die Mannschaft in der anstehenden Saison ganz an die Tabellenspitze bringen?