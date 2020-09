DFB-Pokal heute live im TV oder Livestream: So siehst du Waldhof Mannheim gegen SC Freiburg

Zwei Überraschungsmannschaften der Vorsaison treffen in der ersten Pokalrunde aufeinander: Waldhof Mannheim spielte lange Zeit um den Durchmarsch in die 2. Bundesliga mit, während der SC Freiburg am internationalen Geschäft kratzte. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung der beiden Teams heute im TV und Livestream sehen könnt.

Waldhof Mannheim - SC Freiburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntag, den 13. September, um 18.30 Uhr. Zwei weitere Erstrundenspiele des DFB-Pokals werden zeitgleich angepfiffen.

Gespielt wird im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Eigentlich hat die Spielstätte ein Fassungsvermögen von 24.302 Zuschauern. Aufgrund der aktuellen Auflagen können maximal 500 Zuschauer das Spiel live im Stadion sehen.

Nach zwei Corona-Fällen beim Drittligisten war lange Zeit war fraglich, ob die Partie stattfinden kann. Am Samstagabend gab das Mannheimer Gesundheitsamt jedoch bekannt, dass das Spiel wie geplant durchgeführt wird.

DFB-Pokal, 1. Runde: SV Waldhof vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem SC Freiburg ist ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Um 18:15 beginnt die Übertragung der Partie mit Kommentator Ulli Potofski auf Sky Sport 4 HD. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel auch parallel zu den Partien Magdeburg - Darmstadt und Wehen Wiesbaden - Heidenheim auch in der Sky-Pokalkonferenz sehen.

Solltet Ihr das Spiel lieber im Livestream sehen wollen, bietet Sky auch diese Möglichkeit an. Mit Sky Go können Sky-Kunden das Spiel im Livestream sehen. Für alle Nicht-Kunden, die das Spiel trotzdem nicht verpassen wollen, besteht die Möglichkeit sich via Sky Ticket einen Tagespass zu kaufen.

Waldhof Mannheim gegen SC Freiburg: Der DFB-Pokal im SPOX-Liveticker

SPOX bietet zu jedem Spiel des DFB-Pokals einen Liveticker - so bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand. Den Liveticker zur Partie Waldhof Mannheim gegen den SC Freiburg findet ihr hier.

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 1. Runde

Ursprünglich sollte auch der FC Schalke 04 heute in den Pokal starten. Die Knappen sollten eigentlich gegen den 1. FC Schweinfurt antreten, Türkgücü München klagte allerdings seine Teilnahme am Pokal ein. Der DFB verschob das Spiel daraufhin bis juristische Klarheit herrscht auf einen unbestimmten Termin.