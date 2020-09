Dynamo Dresden - Fan äußert sich nach Attacke von HSV-Profi Leistner: "Habe seine Familie nicht beleidigt"

Toni Leistner (30) vom Hamburger SV sorgte nach dem Pokal-Aus gegen Dynamo Dresden mit einer Attacke auf einen Zuschauer auf der Tribüne für große Aufgregung. Nun hat der attackierte Anhänger des Drittligisten die Szene aus seiner Sicht geschildert (die Szene gibt es hier im Video).

Laut Leistner habe der Dynamo-Fan seine Familie "extrem und massiv unter der Gürtellinie" beleidigt, weshalb er auf die Tribüne geklettert sei und den vermeintlichen Übeltäter zu Boden gestoßen habe. Der ehemalige Dynamo-Profi schrieb in seinem Statement, dass der Fan gerufen habe, er würde Leistners Frau am liebsten in den Bauch treten, damit diese eine Fehlgeburt erleide.

Gegenüber dem Online-Portal Tag24 bestritt der Dresden-Anhänger derartige Beschimpfungen. "Das ist definitiv nicht der Fall", betonte der Fan, der anonym bleiben möchte. Er habe lediglich "nur ein bisschen gepöbelt", es habe sich um "übliche Phrasen, die Fans nach so einem Spiel von sich geben" gehandelt: "Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht einmal bewusst, dass das Toni Leistner sei, noch das seine Frau gerade im Krankenhaus liege und ein Kind erwarte."

Und weiter: "Wir riefen nur, das wir die Hamburger mit 4:1 gef**** hätten. Um die Familie ging es mit keinem Wort." Daraufhin habe Leistner gefordert, dass der Fan zu ihm herunterkommen solle, ehe der HSV-Verteidiger selbst die Initiative ergriff und in den Block kletterte.

Von Leistners Stellungsnahme zeigte er sich der Anhänger zudem überrascht: "Am Ende hat er sich für seinen Ausraster entschuldigt, aber was ist das wert, wenn er die Tatsache so verdreht, dass ich seine Familie beleidigt hätte?"

Fall Leistner: Dynamo-Fan droht Rauswurf

Aktuell plant Dynamo ein Treffen zwischen dem Fan und Leistner, um den Streit zu schlichten und die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. "Sie befürworten, dass wir aufeinander treffen und uns für den Vorfall entschuldigen können", schilderte der Fan.

Ein Rauswurf als Mitglied aus dem Verein droht ihm allerdings dennoch: "Das ist völlig absurd. Entschuldigen sollten sie sich für die Sicherheits-Panne! Wie kann es sein, dass ein treuer Fan von einem Spieler angegriffen wird und es keinen interessiert?"

Aufgrund seines Aussetzers ermittelt der DFB derzeit gegen Leistner. Ihm drohen eine Geldstrafe und mehrere Spiele Sperre.