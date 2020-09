DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden live im Free-TV übertragen

An diesem Wochenende beginnt mit dem DFB-Pokal nun auch für die deutschen Vereinsmannschaften die neue Saison. Neben der Übertragung im Pay-TV werden auch Partien im Free-TV gezeigt. SPOX zeigt Euch, um welche Spiele es geht.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt dabei alle Spiele des Spieltags, wohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Zwei Spiele gibt es aber auch im Free-TV.

DFB-Pokal: Wann findet die 1. Runde statt?

Die 1. Runde wird an insgesamt fünf Tagen ausgetragen. Los geht es am Freitag, 11. September, um 20.45 Uhr. Am Samstag und Sonntag folgt dann der Großteil der Spiele jeweils um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. Den vorläufigen Abschluss des Spieltages gibt es dann am Montag, 14. September, mit insgesamt vier Spielen um 18.30 Uhr und 20.45. Am Donnerstag, 15. Oktober, wird dann aber noch das letzte Spiel ausgetragen.

Datum Anstoß Anzahl Spiele Freitag, 11.09. 20.45 Uhr 2 Samstag, 12.09. 15.30 Uhr 9 Samstag, 12.09. 18.30 Uhr 3 Samstag, 12.09. 20.45 Uhr 1 Sonntag, 13.09. 15.30 Uhr 9 Sonntag, 13.09. 18.30 Uhr 3 Montag, 14.09. 18.30 Uhr 3 Montag, 14.09. 20.45 Uhr 1 Donnerstag, 15.10. 20.45 Uhr 1

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele werden im Free-TV übertragen

Insgesamt werden in der 1. Runde des DFB-Pokals zwei Partien live im Free-TV übertragen. Seit der vergangenen Saison besitzt neben der ARD auch Sport1 die Rechte für eine Partie.

Das Erste wird dabei das Spiel von Borussia Dortmund beim MSV Duisburg am Montag, 14. September, um 20.45 Uhr zeigen. Die Übertragung beginnt dort bereits um 20.15 Uhr mit Moderatorin Jessy Welmer und Experte Thomas Broich. Tom Bartels wird das Spiel kommentieren.

Der Sportsender Sport1 zeigt dagegen den Auftritt von Titelverteidiger Bayern beim 1. FC Düren, der wegen des Champions-League-Finalturniers aber erst am Donnerstag, 15. Oktober, um 20.45 Uhr stattfinden wird.

DFB-Pokal: So läuft die Übertragung ab

Generell zeigt der Pay-TV-Sender Sky sämtliche Partien des Wettbewerbs live und die parallelen Spiele auch in einer Konferenz. Neben der erste Runde werden aber auch an jedem anderen Spieltag des DFB-Pokals Spiele im Free-TV übertragen.

Das Erste hat an den ersten beiden Spieltagen dabei jeweils eine Partie im Programm, in den folgenden Runde bis zum Halbfinale dann je zwei Spiel. Auch das Finale ist bei der ARD zu sehen.

Auch Sport1 zeigt in den ersten beiden Runden je eine Partie. Auch im Achtel- und Viertelfinale könnt Ihr dort je eine Partie live schauen.