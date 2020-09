DFB-Pokal, 1.Runde: Die Spiele am Sonntag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem gestern und Freitag schon viele Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals ausgetragen wurden, stehen heute viele weitere Pokalspiele an. Wir geben Euch einen Überblick über die Spiele und verraten Euch, wo Ihr diese live um TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Spiele stehen am heutigen Sonntag an

Am heutigen Sonntag (13. September) sind weitere fünf Bundesligisten im Einsatz. Die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Schalke 04 und der VfB Stuttgart sind zur frühen Anstoßzeit (15.30 Uhr) aktiv, der SC Freiburg misst sich in einer der drei späten Partien (18.30 Uhr) mit Waldhof Mannheim.

Datum Anpfiff Heim Gast Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Chemnitzer FC -:- TSG Hoffenheim Sonntag, 13. September 15.30 Uhr TSV Steinbach Haiger -:- SV Sandhausen Sonntag, 13. September 15.30 Uhr SV Elversberg -:- FC St. Pauli Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt -:- Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 -:- FC Schalke 04 Sonntag, 13. September 15.30 Uhr SC Wiedenbrück -:- SC Paderborn 07 Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- Jahn Regensburg Sonntag, 13. September 15.30 Uhr 1. FC Rielasingen-Arlen -:- Holstein Kiel Sonntag, 13. September 15.30 Uhr Hansa Rostock -:- VfB Stuttgart Sonntag, 13. September 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg -:- SV Darmstadt 98 Sonntag, 13. September 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- 1. FC Heidenheim Sonntag, 13. September 18.30 Uhr SV Waldhof Mannheim -:- SC Freiburg

DFB-Pokal, 1. Runde heute live im TV und Livestream

Von den heutigen Spielen läuft kein einziges im Free-TV, erst am Montag spielt der BVB live in der ARD gegen den MSV Duisburg. Wer den DFB-Pokal heute live sehen will, muss dahingegen auf Sky zurückgreifen.

Ab 14.30 Uhr startet der Pay-TV-Sender die Vorberichterstattung zum Spieltag auf Sky Sport 2 HD, wo im Anschluss die große Sky-Konferenz mit allen Spielen folgt. Alternativ zeigt Sky alle Partien auch einzeln.

Neben der TV-Übertragung gibt es alle Pokalspiele auch Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr zwischen den Optionen Sky Go (für Kunden) und Sky Ticket (für Nicht-Kunden) wählen.

DFB-Pokal: Die Sonntagsspiele der 1. Runde heute im Liveticker

Wer nicht auf die Live-Bilder zurückgreifen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir tickern jedes Spiel einzeln und bieten zudem einen Konferenz-Ticker an, hier verpasst Ihr keine wichtige Szene!

© imago images / Eibner

DFB-Pokal: Alle Runden im Überblick

Aufgrund der Coronakrise ist der Spielplan in dieser Saison verschoben, die 2. Runde des DFB-Pokals steht beispielsweise erst kurz vor Weihnachten an (22. und 23. Dezember). Das Finale findet dahingegen noch vor dem Ende der Bundesligasaison am 13. Mai 2021 statt.