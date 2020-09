Ein Großteil der Erstrundenspiele des DFB-Pokals ist absolviert, nur noch die Partien des FC Bayern München und FC Schalke 04 stehen aus. Wie wirkt sich die Verschiebung des Zeitplans auf die Auslosung der 2. Runde aus? SPOX hat die Antwort und verrät Euch, wann die Ziehung für die zweite Runde stattfindet.

Große Überraschungen sind in der ersten Runde des DFB-Pokals hauptsächlich ausgeblieben. Mit dem Hertha BSC (4:5-Pleite gegen Eintracht Braunschweig) und Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:1 gegen Essen) haben es nur zwei Bundesligisten nicht geschafft, die zweite Runde zu erreichen. In dieser könnte es dann aber zu ligainternen Duellen kommen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung der 2. Runde statt?

Da das Gastspiel des FC Bayern beim 1. FC Düren aufgrund des Münchner Triumphs in der Champions League erst am 15. Oktober stattfindet, steigt die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals nicht wie üblich am ersten Sonntag nach den Erstrundenpartien.

Denn durch den Ligenunterschied der beiden Teams können die Lostöpfe nicht zusammengestellt werden, da Düren bei einem Sieg im Amateurtopf landen würde und der deutsche Rekordmeister im Topf der Profiteams. Somit hat sich der DFB auf den 18. Oktober als Termin für die Ziehung geeinigt. Los gehen soll es dann um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Mit der Partie des FC Schalke 04 steht außerdem noch eine weitere Erstrundenpartie aus. Die Königsblauen hätten am 13. September eigentlich in Schweinfurt spielen sollen, ehe der Regionalligist von Türkgücü München aus dem Spiel herausgeklagt wurde. Einen offiziellen Termin für das Nachholspiel gibt es allerdings noch nicht.

DFB-Pokal. 2. Runde: Der Modus der Auslosung

Anders als in der ersten Runde sind Duelle von Bundesligisten möglich - so funktioniert die Auslosung der zweiten Runde:

Es wird zwei Lostöpfe geben. Im ersten Top landen die verbliebenen Amateurvereinen, im zweiten Topf die Vereine der 1. und 2. Bundesliga.

Dann wird je Los aus dem Amateurtopf und der Gegner aus dem Profitopf gelost.

Dabei genießen Amateurvereine weiterhin das Heimrecht. Sonst besitzt die zuerst gezogene Mannschaft dieses Recht.

Wenn in einem Top keine Lose mehr vorhanden sind (meist der Amateurtopf), werden die verbleibenden Teams des anderen Topfs gegeneinander gelost.

Der Gewinner der Partie zieht ins Achtelfinale ein.

DFB-Pokal: Wann findet die 2. Runde statt?

Laut DFB-Zeitplan sollen die Spiele der 2. Runde am 22. und 23 Dezember stattfinden. Angepfiffen werden die Partien dann um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr.

© imago images

DFB-Pokal - 1. Runde: Alle Ergebnisse