DFB-Pokal: Konferenz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Tag hintereinander finden nun Spiele der ersten DFB-Pokalrunde statt. Hier erfahrt Ihr, welche Mannschaften heute im Einsatz sind und wo Ihr die Konferenz heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

DFB-Pokal: Diese Begegnungen stehen heute an

Vier Begegnungen stehen heute in der 1. Runde des DFB-Pokals an. Mit dabei ist auch der BVB, der sich heute im Nachbarschaftsduell mit dem MSV Duisburg misst.

Sozusagen um die Ecke kommt es zum zweiten NRW-Duell des Tages. Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld trifft auf den ambitionierten Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Zudem versprechen die zwei Duelle in Dresden und Würzburg Hochspannung, da jeweils ein Drittligist einen Zweitligisten empfängt.

Spielbeginn Heim Auswärts Übertragung 18.30 Uhr Dynamo Dresden Hamburger SV Sky 18.30 Uhr Würzburger Kickers Hannover 96 Sky 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Arminia Bielefeld Sky 20.45 Uhr MSV Duisburg Borussia Dortmund Sky / ARD

DFB-Pokal, 1. Runde: Konferenz heute live im TV und Livestream

Livebilder aller Spiele bekommt Ihr bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet Euch wie üblich die Konferenz mit allen Spielen an. Sendungsbeginn ist um 18 Uhr.

Zudem hat Sky alle Einzelspiele im Programm. Auch das des BVB. Dieses wird zusätzlich allerdings im Free-TV zu sehen sein: Die ARD zeigt den Erstrundenauftritt der Schwarz-Gelben in der Sportschau.

Livestreams der Sender bekommt Ihr auf den bekannten Wegen:

in der SkyGo-App

mit einem Sky Ticket

unter Sportschau.de

DFB-Pokal, 1. Runde: Konferenz im Liveticker:

Alle Spiele live gibt es auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

DFB-Pokal, 1. Runde: Diese Sensationen gab es bereits

Von einem Favoritensterben kann in der diesjährigen 1. Runde des DFB-Pokals nun wahrlich nicht die Rede sein, dennoch mussten bereits ein Bundesligist und drei Zweitligisten die Segel streichen.

Als erstes war Hertha BSC an der Reihe. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Bruno Labbadia dem Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig in einem spektakulären Spiel mit 4:5. Einen 0:2-Rückstand hatten die Hauptstädter noch aufholen können, das zwischenzeitlichen 3:5 aus Berliner Sicht ließ sich allerdings nicht mehr umbiegen.

Am Samstag war dann Erzgebirge Aue dran, der Zweitligist unterlag dem SSV Ulm mit 2:0 (1:0). Wiederum einen Tag später waren es St. Pauli (2:4 gegen SV Elversberg) und der 1. FC Heidenheim (0:1 gegen Wehen Wiesbaden), die sich bereits in Runde eins verabschiedeten.

Der BVB-Kader beim letzten Spiel gegen den MSV Duisburg © imago images / Team 2 1/20 Am heutigen Montag treffen Borussia Dortmund und der MSV Duisburg in der ersten DFB-Pokal-Runde aufeinander. Für beide Teams ist es das erste Duell seit über zwölf Jahren, als man sich mit 3:3 trennte. SPOX blickt auf den damaligen BVB-Kader zurück. © imago images / Kolvenbach 2/20 Tor – MARC ZIEGLER: Kam 2007 zum BVB und sollte hinter Stammkeeper Roman Weidenfeller die Nummer zwei geben. Nach der Verletzung Weidenfellers dann Ersatztorhüter, in seinen drei Jahren bei Schwarz-Gelb kam er aber nur auf 23 Einsätze. © imago images / Team 2 3/20 Verteidigung – ANTONIO RUKAVINA: Wurde in der Winterpause 2008 als neuer Rechtsverteidiger verpflichtet, konnte aber nie wirklich überzeugen und musste den Verein nur ein Jahr später wieder Richtung 1860 München verlassen. © imago images / Wienold 4/20 CHRISTIAN WÖRNS: War über viele Jahre Stammspieler und Kapitän bei den Schwarz-Gelben und absolvierte kam in neun Jahren in Dortmund 303 Mal zum Einsatz. Beendete, nachdem sein BVB-Vertrag nicht verlängert worden war, 2008 die Karriere. © imago images / T-F-Foto 5/20 MARTIN AMEDICK: Kam in der Saison 07/08 nur sporadisch zum Einsatz und war hinter Wörns und Brzenska meist nur dritte Wahl in der Innenverteidigung. Zog nach zwei Jahren und 38 BVB-Pflichtspielen nach Kaiserslautern weiter. © imago images / T-F-Foto 6/20 DEDE: Mit 398 BVB-Einsätzen auf Platz fünf der ewigen Liste der Dortmunder Rekordspieler. Trug über 13 Jahre das Trikot der Schwarz-Gelben und war auf der linken Defensivseite meist gesetzt. Nach einem Türkei-Abstecher beendete er 2014 die Karriere. © imago images / T-F-Foto 7/20 Mittelfeld – SEBASTIAN KEHL: Erzielte gegen Duisburg den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2, war in der Spielzeit 07/08 aber nur Ergänzungsspieler. Erst unter Klopp gelang ihm der Durchbruch. Mittlerweile Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung. © imago images / T-F-Foto 8/20 FLORIAN KRINGE: Wurde 2001 aus der Dortmunder Jugend zu den Profis hochgezogen und eroberte nach einer zweijährigen Leihe nach Köln einen Stammplatz beim BVB. Fiel in der Folge aber immer wieder verletzungsbedingt aus und verließ den BVB schließlich. © imago images / T-F-Foto 9/20 TINGA: War neben Kringe im zentralen Mittelfeld gesetzt und verpasste (aufgrund von einer Gelbsperre) 08/09 nur ein einziges Pflichtspiel. Verlor nach einer Adduktorenverletzung 2010 seinen Stammplatz und wechselte wieder nach Brasilien zurück. © imago images / Team 2 10/20 GIOVANNI FEDERICO: War 07/08 als Zehner gesetzt und legte auch gegen die Zebras beide Klimowicz-Tore auf. Verlor in der anschließenden Saison dann seinen Stammlatz aber an Jakub Blaszczykowski und wechselte nach Bielefeld. © imago images / T-F-Foto 11/20 Sturm – NELSON VALDEZ: Erzielte in der Spielzeit zwar lediglich drei Saison-Tore, kam aber auf 30 Einsätze und erhielt im Dortmunder Sturm meist den Vorzug vor Klimowicz. Zog erst nach vier BVB-Jahren Richtung Spanien weiter. © imago images / Uwe Kraft 12/20 MLADEN PETRIC: Blieb nur eine Saison in Dortmund, hatte mit seinen 13 Toren aber erheblichen Anteil am Dortmunder Klassenerhalt. Wechselte zur Spielzeit 08/09 zum HSV, wo ihm der endgültige Durchbruch gelang. © imago images / Wienold 13/20 DELRON BUCKLEY: Der Angreifer wurde in Dortmund nie wirklich glücklich und wechselte im Winter 2009 nach Mainz. Weder beim FSV noch später in Karlsruhe lief es besser für den Südafrikaner. 2015 hängte er seine Fußballschuhe schließlich an den Nagel. © imago images / Uwe Kraft 14/20 DIEGO KLIMOWICZ: Avancierte beim damaligen Duell zum Helden, als er nach seiner Einwechslung zwei Tore erzielte und dem BVB so das Unentschieden rettete. Trotzdem oft nur als Joker im Einsatz, weshalb er den BVB Anfang 2009 wieder verließ. © imago images / T-F-Foto 15/20 ALEXANDER FREI: Der Schweizer kam in drei Jahren für den BVB in der Bundesliga auf 74 Einsätze und erzielte dabei 34 Tore und bereitete 19 weitere Treffer vor. 2009 kehrte er nach Basel zurück, wo er vier Jahre später seine Karriere beendete. © imago images / Ulmer 16/20 Auf der Bank - ALEXANDER BADE: Der Keeper war nur für die Rückrunde in Dortmund unter Vertrag, um Weidenfellers Ausfall zu kompensieren. 2009 beendete er seine Karriere in Bielefeld. Heute arbeitet er als Torwarttrainer unter Stöger bei Austria Wien. © imago images / Team 2 17/20 MARKUS BRZENSKA: Nach der Saison wurde der Innenverteidiger an Duisburg verliehen, um anschließend nach Cottbus zu wechseln. 2017 beendete der Deutsch-Pole seine Karriere bei Viktoria Köln. © imago images / Norbert Schmidt 18/20 MATS HUMMELS: Kam im Winter aus München und durfte gleich etwas BL-Luft schnuppern (13 Einsätze). 2009 wurde er unangefochtener Stammspieler, ehe er nach zwei Meisterschaften 2016 zum FCB zurückkehrte. Nun ist er wieder beim BVB aktiv. © imago images / Thomas Zimmermann 19/20 MARC-ANDRE KRUSKA: Der Mittelfeldspieler kam in fünf Jahren in Dortmund nie über die Rolle des Reservisten hinaus und wechselte 2009 zum FC Brügge. Später war er u.a. noch für Cottbus und FSV Frankfurt aktiv. Derzeit bei Frohlinde in der Landesliga. © imago images / Kolvenbach 20/20 Trainer – THOMAS DOLL: Übernahm Dortmund im März 2007 und rettete den BVB vor dem Abstieg. Beendete die Saison 07/08 dann auf Tabellenplatz 13 und trat in der Folge freiwillig zurück. Als Nachfolger übernahm Jürgen Klopp.

DFB-Pokal: Der Weg zum Finale