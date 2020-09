DFB Pokal, 1. Runde: Übertragung, TV, Livestream

Mit der 1. Runde im DFB Pokal wird die Spielzeit 2020/21 eröffnet. Eine Woche vor Beginn der Bundesliga-Saison heißt es wieder David gegen Goliath. SPOX gibt Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Der amtierende Pokalsieger ist gleichzeitig Rekordsieger dieses Wettbewerbs. Nach dreimonatiger Corona-Zwangspause setzte der FC Bayern München sich im Finale von Berlin vor leeren Zuschauerrängen mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen durch und feierte den 20. Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

DFB Pokal, 1. Runde: Wann finden die Spiele statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie startet die 1. Runde des DFB Pokals in dieser Spielzeit nicht im August, sondern erst im September. Ansonsten bleibt jedoch alles wie gewohnt. Das heißt: Die Spiele gehen eine Woche vor Bundesliga-Beginn über die Bühne und werden von Freitag bis Montag ausgetragen.

Den Startschuss geben die beiden Bundesligisten Mainz 05 und Hertha BSC am Freitag, ehe Borussia Dortmund die 1. Runde am Montagabend abrundet.

Eine Ausnahme bildet die Partie des FC Bayern. Da die Münchner im August noch erfolgreich beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon aufliefen, wurde die Begegnung des Rekordsiegers einen Monat nach hinten auf den 15. Oktober verschoben. Die 2. Runde wird am 22. und 23. Dezember ausgetragen.

Wettbewerb: DFB Pokal

DFB Pokal Runde: 1

1 Termine: 11., 12., 13., 14. September, 15. Oktober

DFB Pokal, 1. Runde: Übertragung im Free-TV und Livestream

Seit vergangener Saison halten sowohl die ARD als auch Sport1 Rechte an den Übertragungen des DFB-Pokals. Die beiden Free-TV-Sender zeigen in der 1. Runde zwei Spiele live.

Während die ARD sich auf den Abschluss der 1. Runde festgelegt hat, und damit das Gastspiel von Borussia Dortmund beim MSV Duisburg am Montagabend (20.45 Uhr) ausstrahlt, muss Sport1 sich noch einen Monat gedulden. Der Sender überträgt im Oktober die Partie des FC Bayern (Donnerstag, 15. Oktober, 20.45 Uhr).

Bei der ARD besteht zudem die Möglichkeit, die Partie des BVB am Montagabend im Livestream zu verfolgen.

DFB Pokal, 1. Runde: Übertragung im Pay-TV und Livestream

Für die Übertragung aller weiteren Spiele der 1. Runde des DFB Pokals zeichnet sich Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Dort werden alle Partien, auch die des BVB, sowohl einzeln als auch in der Konferenz von Freitag bis Montag zu sehen sein.

Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, wird ein kostenpflichtiges Sky-Abo benötigt. Wer sich nicht an lange Vertragslaufzeiten binden möchte, hat außerdem die Option, sich flexibel und kurzfristig für SkyTicket zu entscheiden.

Zuletzt bietet Sky all seinen Kunden zusätzlich einen Livestream an. Dieser kann jedoch nur bei Besitz eines gültigen Abos abgerufen werden und läuft über die App SkyGo.

DFB Pokal, 1. Runde: Alle Spiele im Überblick

Meist heißt es in der 1. Runde des DFB Pokals David gegen Goliath. Einige sportlich interessante Begegnungen bringt die Auslosung oftmals dennoch zustande.

So trifft der 1. FC Nürnberg am Samstag etwa auf RB Leipzig und auch die Partien Ingolstadt gegen Düsseldorf sowie Karlsruhe - Union Berlin versprechen Spannung. Am Sonntag stechen Kaiserslautern gegen Regensburg sowie Magdeburg - Darmstadt ins Auge, während das Zweitliga-Duell zwischen Aufsteiger Würzburg und Hannover 96 am Montag vielversprechend erscheint.