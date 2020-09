DFB-Pokal, 1. Runde: TSV 1860 München gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Eintracht Frankfurt auf den Drittligisten TSV 1860 München. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Vor Beginn:

Die SGE muss auf Filip Kostic verzichten. Der Linksaußen fehlt gesperrt. Steven Zuber wird den Frankfurter Leistungsträger aller Voraussicht nach ersetzen. "Er hat das gegen die PSV Eindhoven mit guten Aktionen gezeigt und auch bei der Nationalmannschaft hat er mir gut gefallen", sagte Hütter.

Vor Beginn:

Eintracht-Coach Adi Hütter warnt vor den Münchner Löwen: "1860 München ist ein Traditionsverein in Deutschland, sie haben eine gute Vorbereitung gespielt und auch in der vergangenen Saison nach dem Trainerwechsel um den Aufstieg mitgespielt."

Vor Beginn:

Wer glaubt, Sechzig stehe dank des Toto-Pokals schon voll im Saft, der sitzt einem Irrtum auf. "Sonst hast du den Vorteil, dass du schon einige Liga-Spiele hinter dir hast. Dieses Jahr müssen wir wie der Bundesligist auch aus der 'kalten Hose' spielen", sagte Köllner.

Vor Beginn:

1860 München hat sich als Toto-Pokal-Sieger für den DFB-Pokal qualifiziert. Im Finale vor gerade einmal einer Woche bezwangen die Löwen die Würzburger Kickers nach Elfmeterschießen mit 5:2 (1:1). "Nach dem Pokal ist vor dem Pokal", sagte daher Löwen-Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit der SGE.

Vor Beginn:

Die Münchner Löwen empfangen die Adler aus Frankfurt um 15.30 Uhr im Grünwalder Stadion. Wie in allen Stadien in Bayern sind auch hier keine Zuschauer zugelassen.

TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt im TV und Livestream

Live sehen könnt Ihr das Duell zwischen Sechzig und Frankfurt nur bei Sky. Im Free-TV laufen die heutigen Pokalspiele nicht.

Sky bietet seinen Kunden wie immer auch einen Livestream via SkyGo an. Ohne Abonnement könnt Ihr das Spiel via SkyTicket, dem Sky-Monatspass, sehen.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt: Die aktuelle Form

Die letzten 5 Spiele von 1860 München:

Wettbewerb Heim Gast Ergebnis Toto-Pokal 1860 München Wurzburger Kickers 5:2 n.E. Toto-Pokal Memmingen 1860 München 0:2 Test 1860 München FC Juniors 1:1 Test 1860 München Jahn Regensburg 4:1 Test 1860 München SpVgg Bayreuth 2:0

Die letzten 5 Spiele von Eintracht Frankfurt: