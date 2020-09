1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Nationalmannschaften bereits in die neue Saison gestartet sind, beginnen auch die Profivereine an diesem Wochenende die neue Saison. RB Leipzig muss heute in Nürnberg antreten. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel verfolgen könnt.

In der vergangenen Saison verlief der Wettbewerb für beide Teams nicht nach Plan. Nürnberg schied in der 2. Runde gegen den Drittligsten Kaiserslautern im Elfmeterschießen aus. Leipzig erreichte das Achtelfinale, verlor dort aber gegen Eintracht Frankfurt.

1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig: Datum, Anstoß, Stadion

Nürnberg trifft am heutigen Samstag, 12. September, um 15.30 Uhr auf Leipzig. Gespielt wird im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Während in vielen Stadien während der 1. Runde des DFB-Pokals bereits wieder Fans ins Stadion dürfen, findet dieses Spiel weiterhin ohne Zuschauer statt.

1. FC Nürnberg - RB Leipzig heute live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele des DFB-Pokals könnt Ihr beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen, so auch das Duell zwischen Nürnberg und Leipzig. Ab 15.15 seht Ihr das Spiel bei Sky Sport 4 (HD) mit dem Kommentar von Jonas Friedrich. Zudem läuft das Spiel auf Sky Sport 2 (HD) in der Konferenz mit den acht Parallelspielen. Die Übertragung dort beginnt bereits um 14.30 Uhr.

Die Übertragungen könnt Ihr Euch als Sky-Kunden auch im Livestream bei Sky Go anschauen. Habt Ihr kein Sky-Abonnement, habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel gegen ein einmalige Zahlung über das Sky Ticket zu buchen.

1. FC Nürnberg - RB Leipzig heute live im Liveticker verfolgen

SPOX bietet Euch zu der Partie zudem einen Liveticker an, der Euch über alle Tore, Karten und Chancen in Echtzeit informiert.

1. FC Nürnberg: Leipziger Stärke eliminieren

Für Nürnbergs Trainer Robert Klauß wird es eine ganz besonderes Spiel. In seiner ersten Partie als Cheftrainer trifft er ausgerechnet auf den Verein, bei dem er die letzten zehn Jahre angestellt war. Er trainierte dabei verschiedene Jugendmannschaften und war zuletzt Co-Trainer unter Julian Nagelsmann.

Er fordert von seiner Mannschaft vor der heutigen Partie vor allem die Fokussierung auf die eigenen Stärken: "Wichtig wird sein, dass wir uns nicht zu sehr aufs Leipzig-Spiel einlassen, sondern dass wir deren Stärken etwas eliminieren, ohne unsere eigene Identität zu eliminieren."

Auf eine konkrete Taktik wollte er sich dabei aber nicht festlegen: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Man kann früh attackieren, man kann auch mal tief stehen. Wir werden im Laufe des Spiels sicher verschiedene Varianten wählen."

RB Leipzig: Viel Lob für den Ex-Assistenten

Leipzig-Coach Julian Nagelsmann ist nicht wirklich zufrieden mit der Auslosung und dem heutigen Gegner: "Unabhängig ihres neuen Trainers Robert Klauß ist es nicht das einfachste Los. Nach ihrer sehr schlechten Vorsaison ist die Mannschaft nun in Aufbruchstimmung. Sie werden am Samstag alles reinwerfen, um ein erfolgreiches Spiel zu machen."

Die Kräfteverhältnisse seien dennoch klar: "Natürlich haben wir aber den Anspruch, zu gewinnen und wollen eine Runde weiterkommen. Wir sind der Erstligist, der im Champions-League-Halbfinale stand."

Dabei hat er auch viel Lob für seinen ehemaligen Assistenten übrig: "Robert hat inhaltlich sehr viel drauf und ist ein guter, feiner Mensch. Ich freue mich für ihn, dass er den Job in Nürnberg bekommen hat, er hat sich diese Chance verdient. Er hat die Nürnberger bereits gut eingestellt und einige der Testspiele sehr erfolgreich bestritten. Ein paar Sachen, die wir hier machen, sind nun auch beim FCN zu sehen - aber das ist ganz normal."

1. FC Nürnberg - RB Leipzig: Gesamtbilanz und alle Duelle

Bisher gab es sechs Pflichtspielduelle zwischen beiden Mannschaften, von denen Leipzig vier gewinnen konnte. Nürnberg konnte dagegen nur zweimal siegreich den Platz verlassen.